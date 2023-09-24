Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов — СМИ
Нигер запретил самолетам Франции находится в его воздушном пространстве. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники в управлении гражданской авиации.
«Нигер ввел запрет на нахождение французских самолетов в своем воздушном пространстве», - сказано в сообщении агентства.
Там также добавили, что небо Нигера открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов, кроме французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе принадлежащих компании Air France.
Накануне представитель переходного военного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш находится в сговоре с властями Франции. По его словам, генсек препятствовал участию Нигера в Генассамблее «при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС».
Военные Нигера назвали решение Гутерриша вмешательством во внутренние дела государства.