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«Нигер ввел запрет на нахождение французских самолетов в своем воздушном пространстве», - сказано в сообщении агентства.

Там также добавили, что небо Нигера открыто для всех внутренних и международных коммерческих рейсов, кроме французских самолетов или самолетов, зафрахтованных Францией, в том числе принадлежащих компании Air France.

Накануне представитель переходного военного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш находится в сговоре с властями Франции. По его словам, генсек препятствовал участию Нигера в Генассамблее «при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС».

Военные Нигера назвали решение Гутерриша вмешательством во внутренние дела государства.