Нигер собрался выйти из ЭКОВАС

«Нигер официально проинформировал западноафриканский блок ЭКОВАС о выходе из сообщества», - написали авторы материала.

Ранее в воскресенье ЭКОВАС также официально покинули Мали и Буркина-Фасо. Они отметили, что сообщество превратилось в экономическую угрозу для стран - членов.

В ответ ЭКОВАС сообщил о готовности провести переговоры по выходу из кризиса. Комиссия блока в своем заявлении отметила, что не получила формального уведомления от трех стран о выходе.

В июле 2023 года военные Нигера объявили об отстранении Мохамеда Базума с поста президента. В эфире общедоступного телевидения появился генерал Абдурахман Тчиани и заявил о формировании Национального совета по защите отечества.

Политолог Михаил Беляев объяснял «360», что три страны покинут ЭКОВАС, так как блок практически не дал им ничего для развития.