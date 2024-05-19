Нигер и США договорились о выводе военных из республики до 15 сентября

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Войска уйдут из Нигера не позднее 15 сентября этого года. Нигерийская сторона подтвердила, что вывод военных уже начался.

«Министерство национальной обороны Нигера и Министерство обороны США достигли договоренности о разъединении, чтобы осуществить вывод американских войск», - указали в пресс-службе.

Представители обеих стран встретились в городе Ниамея 15–19 мая и обсудили детали решения о выводе военнослужащих. Власти Нигера выдали США разрешение на пролет и посадку военных самолетов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американцам придется покинуть военные базы в Нигере. Он подчеркнул, что США разрабатывают варианты создания военного присутствия в Западной Африке.