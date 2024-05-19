Нигер и США договорились о выводе военных из республики до 15 сентября
Руководство США и Нигера согласовали детали вывода американских военных из региона. Об этом сообщила пресс-служба правящего в африканской стране Национального совета по защите отечества (CNSP).
Войска уйдут из Нигера не позднее 15 сентября этого года. Нигерийская сторона подтвердила, что вывод военных уже начался.
«Министерство национальной обороны Нигера и Министерство обороны США достигли договоренности о разъединении, чтобы осуществить вывод американских войск», - указали в пресс-службе.
Представители обеих стран встретились в городе Ниамея 15–19 мая и обсудили детали решения о выводе военнослужащих. Власти Нигера выдали США разрешение на пролет и посадку военных самолетов.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что американцам придется покинуть военные базы в Нигере. Он подчеркнул, что США разрабатывают варианты создания военного присутствия в Западной Африке.