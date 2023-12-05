Нигер аннулировал военное соглашение с Евросоюзом о миссии в Ниамее
Власти Нигера отозвали разрешение на размещение военной миссии Евросоюза в Ниамее и отказались от оборонного сотрудничества с объединением. Об этом со ссылкой на МИД африканской страны сообщило агентство Reuters.
«Правящая хунта Нигера аннулировала военное партнерство страны с Европейским союзом, <…> отозвав разрешение на программу ЕС, созданную для поддержки сил безопасности», - заявили журналисты.
Миссию EUCAP численностью 120 человек запустили в 2012 году для поддержки сил безопасности в борьбе с боевиками и другими угрозами. Нигер также потребовал вывести французские войска , которые помогали бороться с исламистами. Первые военные начали уходить в октябре из города Уаллам.
Смена власти произошла в Нигере в июле 2023 года, сообщили «Известия». Гвардия сместила президента Мохамеда Базума, новым лидером стал генерал армии Абдурахман Чиани.