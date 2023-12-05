Нигер аннулировал военное соглашение с Евросоюзом о миссии в Ниамее

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины и проблемы с поставками вооружений признали, чтобы обмануть Россию. Киевский режим постарается заключить новые Минские соглашения и получить время не перевооружение. Политолог Алексей Ярошенко заявил «360», что жалобы на нехватку оружия — лишь часть гибридной войны.

Мирные переговоры Началась большая информационно-психологическая операция. Для чего на Западе сейчас рассказывают, что стали такими уязвимыми, слабыми, их запасы истощились? Для чего они также рассказывают, что контрнаступление не удалось , у киевского режима есть проблемы? Необходимо, чтобы перед президентскими выборами наша власть пошла на мирные переговоры с киевским режимом. Они позволили бы Украине сделать пресловутый «Минск-3» , то есть получить перемирие на несколько лет и еще раз пересобрать киевский режим, перевооружить его, восполнить свои запасы, которые на самом деле истратили.

То, что у них есть проблемы, это действительно так - проблемы реальны. Именно поэтому им нужна передышка, и они пытаются убедить нас в уже достигнутой победе.

Деньги США Вторая подспудная цель - для военно-промышленного комплекса США. В Белом доме говорят о том, что вооружения закончились, запасы истощены только для того, чтобы запускать новые производственные мощности и убедить американских избирателей, что это нужно. То есть в очередной раз обосновать необходимость залезть им в карман и переложить деньги американских налогоплательщиков в карманы американских транснациональных элит, связанных с военно-промышленным комплексом.

Но глобальная цель в рамках гибридной войны - это попытка развести нас на мирные переговоры, чтобы иметь передышку и пересобрать киевский режим. То есть они глобально не отказываются от целей давления на Россию.

Далее - его прямая речь.