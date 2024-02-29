Нидерланды захотели получить от России деньги за крушение МН17

«Счетная палата посчитала расходы, понесенные правительством Нидерландов после крушения рейса MH17. Правительство очень благодарно за этот отчет», - отметил он.

По мнению Рютте, благодаря этому отчету можно составить «обоснованный иск о компенсации в судебном разбирательстве» Нидерландов против России после того, малайзийский Boeing рухнул на территории Донбасса. Крушение произошло в 2014 году.

МИД РФ ранее вызвал посла Нидерландов в Москве Хиллеса Плуха. От него потребовали прекратить попытки властей страны возложить на Россию ответственность за катастрофу.

До этого Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла России Александра Шульгина после того, как появились новые результаты Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении MH17.