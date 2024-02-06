Читайте нас в:

Руководство Нидерландов может полностью отказаться от соцсети Facebook * из-за возможного риска утечки конфиденциальных данных. Об этом сообщила газета Telegraaf.

Издание привело слова госсекретаря по вопросам цифровизации при МВД Александры ван Хюффелен, которая раскритиковала соцсеть в связи с нарушениями правил обработки конфиденциальных данных.

«Если Meta* * не захочет придерживаться правил, мы будем вынуждены попрощаться с их платформой Facebook * », - отметила она.

Ван Хюффелен также указала, что правительство на протяжении нескольких лет выражает обеспокоенность из-за политики сбора и обработки данных соцсетью. По информации издания, власти Нидерландов готовятся полностью запретить платформу Facebook *.

Ранее американские сенаторы провели слушания с участием представителей крупнейших соцсетей. Мероприятие посетили глава платформы Meta** Марк Цукерберг, генеральный директор социальной сети X Линда Яккарино и другие руководители интернет-ресурсов. Сенаторы обсудили с ними увеличение числа случаев преступлений, совершаемых с помощью соцсетей.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

** Признана экстремистской и запрещена в России.