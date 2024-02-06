06 февраля 2024, 07:27

Нидерланды откажутся от Facebook из-за риска утечки данных — СМИ

Unsplash
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Руководство Нидерландов может полностью отказаться от соцсети Facebook* из-за возможного риска утечки конфиденциальных данных. Об этом сообщила газета Telegraaf.

Руководство Нидерландов может полностью отказаться от соцсети Facebook * из-за возможного риска утечки конфиденциальных данных. Об этом сообщила газета Telegraaf.

Издание привело слова госсекретаря по вопросам цифровизации при МВД Александры ван Хюффелен, которая раскритиковала соцсеть в связи с нарушениями правил обработки конфиденциальных данных.

«Если Meta* * не захочет придерживаться правил, мы будем вынуждены попрощаться с их платформой Facebook * », - отметила она.

Ван Хюффелен также указала, что правительство на протяжении нескольких лет выражает обеспокоенность из-за политики сбора и обработки данных соцсетью. По информации издания, власти Нидерландов готовятся полностью запретить платформу Facebook *.

Ранее американские сенаторы провели слушания с участием представителей крупнейших соцсетей. Мероприятие посетили глава платформы Meta** Марк Цукерберг, генеральный директор социальной сети X Линда Яккарино и другие руководители интернет-ресурсов. Сенаторы обсудили с ними увеличение числа случаев преступлений, совершаемых с помощью соцсетей.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

** Признана экстремистской и запрещена в России.

Facebook Соцсети Утечки данных Нидерланды
06 февраля 2024, 07:25
Глушащие сигнал GPS российские системы РЭБ напугали НАТО
РИА «Новости»
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В Североатлантическом альянсе боятся новейших российских систем радиоэлектронной борьбы, способных глушить сигнал GPS для предотвращения ракетных ударов со стороны противника. Об этом написало издание Express.

«„Российское электронное оружие вызывает страх в НАТО. <…> Западные спецслужбы подозревают, что сверхсекретная российская РЭБ может вызвать массовые сбои в работе технологии GPS на восточном фланге НАТО“, - отметили в материале.

Военный эксперт Томас Витингтон, с которым пообщались журналисты издания, предположил, что российское супероружие способно глушить GPS-сигналы сразу с нескольких направлений.

Ранее американские СМИ также писали, что российские средства радиоэлектронной борьбы становятся все более эффективными, запутывают датчики GPS и управляемое с их помощью оружие и блокируют радиосвязь и «ослепляют радары» зенитных и контрбатарейных систем - в результате украинские войска словно оказываются «в эпохе мушкетов и шпаг».

Оружие НАТО
06 февраля 2024, 05:03
Байден в очередной раз пообщался с умершим много лет назад человеком
РИА «Новости»
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Глава Белого дома Джо Байден на встрече с избирателями в Лас-Вегасе заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном. При этом французский политик скончался в 1996 году, напомнили в Fox News.

Байден пересказал историю о своей встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита G7 в Великобритании через несколько месяцев после того, как стал главой Белого дома. Однако в этот раз американский лидер перепутал президентов и сообщил, что общался с Миттераном.

«Я сел и сказал: „Америка вернулась“. И Миттеран из Германии - я имею в виду из Франции - посмотрел на меня и спросил: „Ну и на сколько же она вернулась?“» - рассказал Байден.

Франсуа Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 годы и скончался в 1996 году в возрасте 79 лет.

Ранее Байдена уличили в нецензурном высказывании в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частном порядке глава Белого дома называл израильского премьера «чертовым плохим парнем», написала газета Politico.

Франция Джо Байден
06 февраля 2024, 03:40
Министр финансов Германии сделал неожиданное признание
РИА «Новости»
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Германия беднеет из-за отсутствия экономического роста. Такое заявление сделал глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер на мероприятии Bloomberg во Франкфурте.

«Мы больше не конкурентоспособны <…>. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста. Мы отстаем», - заявил немецкий министр финансов.

Замечание Линднера свидетельствует о сложном положении крупнейшей экономики Европы. Министр заявил, что «непостижимо», почему правительство не делает никаких выводов из этого анализа. Министр имел в виду прогноз ОЭСР, согласно которому рост экономики ФРГ в 2024 году составит лишь 0,3%.

Ранее упадок немецкого автопрома отметил президент России Владимир Путин при осмотре павильона Сбера на выставке-форуме «Россия». Глава государства отметил, что Германия « уничтожает свою автомобильную промышленность », и пошутил, что «надо бы как-то им помочь».

Германия Европа Экономика Промышленность
06 февраля 2024, 03:31
Небензя указал на попытки США втянуть в конфликт крупнейшие страны на Ближнем Востоке
РИА «Новости»
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США целенаправленно пытаются втянуть в конфликт на Ближнем Востоке крупнейшие страны региона. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Его выступление транслировали в Telegram-канале постпредства РФ.

«Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, Соединенные Штаты пытаются целенаправленно втянуть в общерегиональный конфликт крупнейшие страны Ближнего Востока», - заявил Небензя.

Дипломат также подчеркнул, что удары американцев по САР и Ираку провоцируют дальнейшее разжигание конфликта.

Американская армия нанесла ракетные удары по объектам Ирака и Сирии, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции. Президент США Джо Байден добавил, что атаки на эти страны продолжатся, при этом уточнил, что Штаты не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

США Сирия Ирак Ближний Восток

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