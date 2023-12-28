Нидерланды начали готовиться к возможной войне с Россией

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«Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать», - уверен Вийнен.

Чиновник считает, что Нидерланды должны серьезно готовиться к военному противостоянию с Россией.

Ранее глава правительства Нидерландов Марк Рютте лично пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить первую партию из 18 истребителей F-16. Перед отправкой нужно соблюсти ряд критериев, которые касаются «требований к персоналу и инфраструктуре», отметил премьер-министр.