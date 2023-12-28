Нидерланды начали готовиться к возможной войне с Россией
Нидерландам необходимо готовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией, для этого необходимо набирать ежегодно по несколько тысяч добровольцев. Такое заявление сделал главнокомандующий армией Королевства Мартин Вийнен в интервью газете De Telegraaf.
«Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать», - уверен Вийнен.
Чиновник считает, что Нидерланды должны серьезно готовиться к военному противостоянию с Россией.
Ранее глава правительства Нидерландов Марк Рютте лично пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить первую партию из 18 истребителей F-16. Перед отправкой нужно соблюсти ряд критериев, которые касаются «требований к персоналу и инфраструктуре», отметил премьер-министр.