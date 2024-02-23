23 февраля 2024, 18:35

Нидерландские власти вопреки обещаниям не смогут отказаться от российского газа

Unsplash
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Сделка французской компании TotalEnergie с российским поставщиком помешает Нидерландам выполнить обещание отказаться от СПГ из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации источников издания, руководство Нидерландов не может на законных основаниях заставить частные компании прекратить действие заключенного ранее контракта.

«Долгосрочный контракт по СПГ между TotalEnergies и российским поставщиком стал неудобным препятствием на пути выполнения нидерландским правительством обещания», - отметили в агентстве.

Издание добавило, что глава TotalEnergies Патрик Пуянне планирует импортировать газ из России до тех пор, пока в отношении компании не введут санкции.

Ранее МИД России сообщил об увеличении объемов поставок российского СПГ во Францию. Страна за девять месяцев 2023 года увеличила импорт голубого топлива из РФ на 41% по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2022-м Россия стала вторым поставщиком природного газа во Францию.

Газ Санкции Россия Нидерланды
23 февраля 2024, 19:27
ЕС ввел санкции против ряда российских институтов и их руководителей
РИА «Новости»
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ЕС включил руководителей ряда российских компаний, в том числе связанных с оборонным комплексом, в 13-й санкционный пакет. Об этом сообщили в «Официальном журнале Евросоюза».

Согласно документу, под ограничения попали АО «Корпорация „Московский институт теплотехники“», АО «Центральный научно-исследовательский институт материалов имени Менделеева» и его гендиректор Елена Иванова.

Также ограничения ввели против АО «Российский институт радионавигации и времени» и его директора Алексея Брагина, директора АО «Научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова» Николая Медуницина, научно-производственного центра «БизнесАвтоматика», АО «Научно-исследовательский институт „Полюс“ имени Стельмаха», АО «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения» и его гендиректора Владимира Медведева.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции в отношении более чем 500 российских физических и юридических лиц. В списке оказались три дочерние предприятия Росатома - АО «Русатом Арктик», «Иннохаб» и ФГУП «НИТИ имени Александрова».

США Санкции Евросоюз Росатом
23 февраля 2024, 19:04
США ввели санкции против трех дочерних компаний Росатома
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США ввели санкции в отношении более чем 500 российских физических и юридических лиц. В списке оказались три дочерние предприятия Росатома — АО «Русатом Арктик», «Иннохаб» и ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова». Об этом проинформировал Госдеп США.

США ввели санкции в отношении более чем 500 российских физических и юридических лиц. В списке оказались три дочерние предприятия Росатома - АО «Русатом Арктик», «Иннохаб» и ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова». Об этом проинформировал Госдеп США.

В перечень также включили судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в Приморском крае, особую экономическую зону «Алабуга» и ООО «Альбатрос», производящий разведывательные БПЛА.

В ведомстве подчеркнули, что рестрикции направлены против финансового сектора России, ОПК, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от ограничений, на нескольких континентах.

Ранее сообщалось, что Россия ответила на принятый Евросоюзом 13-й пакет санкций , расширив список представителей и организаций блока, которым запрещен въезд в страну. В стоп-лист вошли чиновники, которые работают в силовых ведомствах, коммерческих организациях стран ЕС, а также граждане, «ответственные за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве», уточнил МИД РФ.

США Санкции Россия
23 февраля 2024, 19:00
«Газпром экспорт» направил в петербургский суд иск к «дочке» немецкой Uniper
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск компании «Газпром экспорт» к немецким трейдерам Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH. Данные об этом появились в картотеке арбитражных дел.

Дату слушаний пока не назначили. Исковые требования российской энергетической компании к энергоконцерну Uniper и его дочерней структуре в материалах арбитражного суда не уточняются.

В картотеке указали, что «Газпром экспорт» подала иск в суд 21 февраля. Других деталей нет.

В 2022 году Uniper инициировала арбитражное разбирательство против «Газпрома». Тогда импортер газа обратился в международный арбитражный суд, чтобы российская компания возместила убытки из-за непоставленных объемов газа.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон объявил, что страна потеряла ориентировочно более миллиарда долларов из-за отказа закупать газ у «Газпрома». Он добавил, что сильно пострадала экономика государства, жители лишаются рабочих мест.

Германия Санкт-Петербург Суд Ленинградская область Газпром
23 февраля 2024, 18:51
Финская компания Stockmann сменит название на Lindex
Freepik
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У финского предприятия Stockmann изменится название — теперь оно будет называться Lindex. При этом имя бренда сохранится, как и название магазинов, сообщили в пресс-службе компании.

«Совет директоров Stockmann Plc предлагает изменить название материнской компании на Lindex Group Plc без изменения бренда Stockmann и названий универмагов», - говорится в сообщении.

По словам главы правления Сари Похьонен, новое название усилит значимость подразделения Lindex в бизнесе группы и не повлияет на бренд Stockmann.

Stockmann работает с 1862 года. Сейчас магазины бренда представлены в 18 странах.

Ранее финское правительство пообещало не контактировать с Россией до конца спецоперации. Заявление сделал новый президент Финляндии Александр Стубб.

У финского предприятия Stockmann изменится название - теперь оно будет называться Lindex. При этом имя бренда сохранится, как и название магазинов, сообщили в пресс-службе компании.

Финляндия Бизнес

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