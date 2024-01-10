10 января 2024, 14:03

«Ничему не удивлюсь». Жена яхтсмена Романа Титова выразила надежду, что муж жив

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Яхта путешественника Романа Титова могла потерпеть крушение у берегов Шотландии. Осенью мореплаватель начал готовиться к одиночному кругосветному путешествию. В декабре он вышел в море из Тенсберга, но затем разыгрался сильный шторм. Через время обломки судна и тело, предположительно Романа, нашли в районе шотландского города Аллапул. Официальной информации о гибели путешественника нет. Супруга капитана Ирина Титова надеется, что ее супруг на самом деле жив. В интервью «360» она рассказала, что семья собирается обратиться в местное посольство, чтобы разобраться в ситуации.

Жена яхтсмена добавила, что у мужа был выключен трекер на яхте. Поэтому отследить судно невозможно.

«Мы не знаем почему (мужчина выключил трекер - прим. ред.). Он, когда еще из Москвы улетал, сказал, что у него есть друг Роджер, он будет по АИС путь смотреть. Но все сказали, что он (трекер - прим. ред.) у него вообще был выключен, он его даже не включил. Почему - мы не знаем», - рассказала Ирина.

Супруга путешественника отметила - семья предполагает, что Роман хотел выйти в море и включить устройство, но не успел из-за разбушевавшегося шторма.

«Это чисто наши догадки, мы не знаем. Пока он был в Аллапуле - постоянно нам писал, как проходил день», - пояснила она.

Ирина рассказала, что ее муж общался с работниками верфи в Аллапуле. Те помогали ему ремонтировать яхту перед выходом. Они и опознали обломки мачты судна, на котором был ее муж.

«Мы хотим хотя бы с ними связаться, они последний, кто его видел. И если они опознали (мачту - прим. ред.) - хоть как-то с ними поговорить. Мы вчера пытались туда позвонить, но у них такое жуткое наречие, что я вообще, если честно, ничего не поняла. У них свой диалект. У меня, конечно, не очень хорошее знание английского языка, но тут я не разобрала вообще ни слова. Тут обязательно нужен переводчик», - объяснила женщина.

Надежда есть Супруга Титова надеется, что ее муж жив. Однажды он уже попадал в шторм - два года назад. О мужчине не было ничего известно полтора месяца, а потом он объявился. Кроме того, пока нет официального подтверждения его гибели.

«Я с этим человеком 20 лет прожила, я вообще ничему не удивлюсь. У него экстрим в крови. Я вот этого не понимаю, у нас в этом плане абсолютно разные характеры. Я боюсь даже американских горок, мне моя жизнь дороже. У нас с ним в этом плане мнения абсолютно расходились», - призналась Ирина.

Роман Титов - капитан-лейтенант запаса и экс-штурман атомной подлодки. В 2021–2022 годах во время одиночного кругосветного плавания на яхте «Вперед» он попал в шторм, из-за которого пришлось прервать плавание и встать на ремонт в Великобритании. Как указано на сайте Титова, он - профессиональный моряк, спортсмен и писатель.

Ранее яхта с шестью российскими туристами затонула недалеко от острова Пхукета в Таиланде. Всех путешественников удалось спасти. Правоохранительные органы начали проверку.

«У нас нет вообще никакой информации. Он 13 декабря всем написал, что он выходит [в море], и все, 15-го числа был жуткий шторм. Мы даже не знаем, какие обломки толком нашли», - поделилась собеседница «360».

Ирина рассказала, что писала в полицию Береговой охраны Швейцарии, там ее связали с полицейским, который занимается поисками Романа. Но пока ничего выяснить не удалось.

«Мы сегодня хотим позвонить в посольство», - добавила женщина.

Почему яхту спортсмена не отследили?

Спортсмены Шторм Норвегия Мужчины Шотландия
10 января 2024, 14:09
Находящийся в СИЗО польский экс-министр начал голодовку
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Бывший глава МВД Польши Мариуш Каминьский после своего ареста объявил о начале голодовки. Об этом сообщил телеканал Polsat News.

«Как политзаключенный, начинаю голодовку с первого дня моего заключения», - заявил экс-министр.

Польская полиция задержала Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика прямо в президентском дворце в Варшаве. Их обвинили в превышении полномочий. Решение об аресте суд вынес в тот же день - 9 января.

Канцелярия главы государства анонсировала выступление президента Анджея Дуды по вопросу ареста министра и его заместителя в ближайшее время.

После задержания Каминьского и Вонсика в столице Польши прошла демонстрация в их поддержку. На митинг пришли около 300 человек. Демонстранты рассказали, что арест министра оказался для них неожиданностью.

Согласно решению суда, Каминьский и Вонсик не имеют права занимать государственные должности в течение пяти лет, а также не могут быть депутатами.

Задержания Суд Аресты Польша Полиция
10 января 2024, 13:30
Россия направила Турции запрос из-за пропажи туристки в Кемере
Unsplash
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Полиция Кемера расследует пропажу российской туристки. Ситуация находится на контроле дипломатов, сообщили РИА «Новости» в Генеральном консульстве РФ в Анталье.

По данным диппредставительства, россиянка 30 декабря прибыла в Турцию, а 8 января не явилась на рейс Москву.

«Установлено, что 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась», - рассказали в дипмиссии.

Генеральное консульство России в Анталье установило контакт с турецкими правоохранителями и турфирмой, по линии которой женщина прибыла на отдых. Турецкой стороне направили официальный запрос.

«Полицией города Кемер проводится расследование», - добавили в дипмиссии.

В отеле, где отдыхала путешественница, ситуацию комментировать отказались.

По данным Telegram-канала Baza, в гостиничном номере россиянки остались ее личные вещи и паспорт. На месте также лежало много лекарственных препаратов. Родители женщины обратились в российские правоохранительные органы.

Турция Туризм Женщины Россия Полиция
10 января 2024, 13:24
Танки стянули к административным зданиям в центре столицы Эквадора
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Тяжелую военную технику ввели в столицу Эквадора — город Кито и расставили у стратегически важных административных зданий. На улицах заметили танки, металлические заборы и людей в военной форме, сообщил сайт Ecuavisa.

Тяжелую военную технику ввели в столицу Эквадора - город Кито и расставили у стратегически важных административных зданий. На улицах заметили танки, металлические заборы и людей в военной форме, сообщил сайт Ecuavisa.

Сразу после того, как президент республики Даниэль Нобоа Азин подписал исполнительный указ о введении режима внутреннего вооруженного конфликта , в столице активизировались военные. По улицам исторического центра Кито расставили танки Центрального оперативного командования № 4 Вооруженных сил Эквадора, вокруг президентского дворца Каронделета установили металлический забор.

Передовые группы расставили в стратегических точках, чтобы остановить нападения, стрельбу, мародерство и беспорядки. Очевидцы рассказали журналистам, что боевики устроили взрывы, забрали со складов на улице Мехиа обувь и одежду, разграбили торговый центр La Merced. Полицейские обезвредили взрывное устройство в нескольких метрах от обелиска Висентина. Местные предприятия временно закрыли.

Боевики ворвались в здание телеканала TC Television в городе Гуаякиле. Они в прямом эфире взяли в заложники ведущих.

Военные Беспорядки Оружие Митинги
10 января 2024, 12:35
Главком ВМФ назвал одну из угроз национальной безопасности России со стороны США
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Американские корабли представляют собой угрозу национальной безопасности России. Об этом заявил в интервью «Красной звезде» главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов.

Он отметил, что патрулирование в море на постоянной основе кораблей - носителей крылатых ракет большой дальности «Томагавк» - одна из угроз военной безопасности океанских и морских направлений России. Снаряды могут достать до разных объектов на территории страны Угрозу представляют и мощные группировки ВМС стран в Атлантическом и Тихом океанах, а также в Средиземном море. Кроме того, опасность представляют активное развертывание группировок кораблей и освоение Арктического бассейна атомными подводными лодками ВМС Соединенных Штатов и Великобритании.

Евменов подчеркнул, что все эти угрозы требуют формирования современного Военно-морского флота.

В начале декабря адмирал предупреждал о возросшем военном присутствии и конкуренции стран в Арктике. По его словам, американцы готовы предпринять любые шаги для противодействия России.

США Великобритания Корабли Россия

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