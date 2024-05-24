24 мая 2024, 07:32

Ничего подозрительного. Генштаб ВС Ирана раскрыл детали расследования гибели Раиси

Unsplash
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Следователи прослушали переговоры экипажа вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси и не нашли ничего подозрительного. Генштаб Вооруженных сил республики опубликовал предварительные итоги расследования.

Заявление военных распространил сайт Tasnim. Специализированные и технические экспертные группы обследовали место авиакатастрофы. Они не нашли на воздушном судне следов от пуль. Вертолет, по версии следствия, загорелся после удара о возвышенность.

«Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот вертолета, потерпевшего аварию, связался с двумя другими вертолетами летной группы. <…> В разговорах дежурной вышки с летным экипажем подозрительных случаев не наблюдалось», - заявили военные.

Лидер турецкой левой партии «Родина» Догу Перинчек не исключил, что вертолет мог разбиться в результате диверсии. Раиси похоронили в мавзолее Имама Резы в Мешхеде.

Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
24 мая 2024, 06:15
Marinette Marine построит для США два ракетных фрегата
РИА «Новости»
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Армия США к 2030 году получит два новых ракетных фрегата. Пентагон заключил контракт на их проектирование и строительство с компанией Marinette Marine.

Минобороны США заключило с компанией из Висконсина контракт на сумму 1 044 529 113 долларов, сообщила пресс-служба. Подрядчиком выступило командование Военно-морских систем в Вашингтоне в округе Колумбия.

«[Контракт] на реализацию вариантов детального проектирования и строительства двух управляемых кораблей класса Constellation - ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67», - объявил Пентагон.

Более половины работ выполнят в штате Висконсин, еще пятую часть - в Нью-Джерси. Средства выделят из бюджета США на 2024 год, а сам контракт рассчитан до 2030 года.

Бывший командующий дивизией подводных лодок Северного флота России Всеволод Хмыров в 2019 году называл состав ВМФ США избыточным. По его словам, американская армия имела достаточное количество кораблей.

США Пентагон Корабли
24 мая 2024, 00:48
Вучич поблагодарил Россию за голосование против резолюции по Сребренице
РИА «Новости»
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Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил страны, проголосовавшие против резолюции «о геноциде в Сребренице» на Генеральной ассамблее (ГА) ООН. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Хочу поблагодарить Китай и Российскую Федерацию, а также Эмираты. Никогда этого Сербия не забудет, огромное спасибо и нашим венгерским братьям. А словакам, грекам, киприотам - за то, что решили воздержаться», - сказал политик.

Генассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Документ осуждает любое отрицание этих событий. Российская делегация не поддержала проект резолюции , назвав его однобоким и политически мотивированным.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что принятая резолюция подталкивает Боснию и Герцеговину к конфронтации и угрожает миру и безопасности в регионе.

Сербия Россия ООН Китай Александр Вучич
23 мая 2024, 23:49
Угроза миру и безопасности. Небензя оценил резолюцию о «геноциде в Сребренице»
РИА «Новости»
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Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал резолюцию о «геноциде в Сребренице» на заседании Совбеза организации. По словам дипломата, она лишь подтолкнет Боснию и Герцеговину к конфронтации. Цитату привело РИА «Новости».

«Очевидно одно: инициаторы сегодняшнего решения действуют намеренно, подталкивая Боснию и Герцеговину к конфронтации, без оглядки на то, какую цену они заплатили в ходе гражданской войны в 90-е годы», - заявил Небензя.

Дипломат напомнил, что во время гражданской войны погибли 100 тысяч человек: бошняков, сербов и хорватов. Он предположил, что резолюция о геноциде принята для того, чтобы боснийские народы никогда не помирились. Небедзя добавил, что Россия видит в этих действиях угрозу миру и безопасности не только в Боснии и Герцеговине, но и во всем регионе.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о создании Международного дня размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Текст документа осуждает любое отрицание геноцида Сребренице.

Россия отказалась поддержать проект , назвав его однобоким и политически мотивированным.

Из-за резолюции президент Республики Сербской Милорад Додик сообщил о подготовке проекта соглашения о мирном разграничении Боснии и Герцеговины.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что принятие резолюции о геноциде приведет к распаду Республики Сербской.

Сербия Войны Россия ООН Александр Вучич
23 мая 2024, 23:23
Следов от пуль не было. Генштаб Ирана опубликовал первые результаты расследования авиакатастрофы с Раиси
РИА «Новости»
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Генеральный штаб Вооруженных сил Ирана опубликовал предварительные результаты расследования авиакатастрофы с вертолетом президента Эбрахима Раиси. Об этом сообщило РИА «Новости».

Результаты расследования не показали внешнего воздействия на вертолет президента. Следов от пуль на корпусе летательного аппарата не обнаружили. Вертолет загорелся, столкнувшись с горой. До крушения пилоты были на связи с экипажами двух других вертолетов.

Ранее глава администрации президента Ирана Голам-хоссейн Эсмаили рассказал, что летел во втором вертолете. Всего в воздушной колонне было три летательных аппарата, два из которых успешно приземлились. По словам Эсмаили, пилот президента был командиром колонны и дал указание соседним экипажам набрать высоту, чтобы подняться над облаками, но после этого перестал выходить на связь.

Эбрахим Раиси погиб в воскресенье, 19 мая. Вертолет с президентом Ирана разбился в горах недалеко от города Варзакан.

Вертолеты Авиакатастрофы Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси

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