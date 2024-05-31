31 мая 2024, 19:56

«Ничего общего со свободой слова». План ареста российских журналистов в Европе осудили

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В заявлении фонда Клуни о планах ареста российских журналистов в Европе нет ничего нового. Об этом в интервью сайту Lenta.ru заявил секретарь СЖР Тимур Шафир.

«В 2014 году <…> начали оказывать беспрецедентное давление, начали закрывать офисы российских СМИ. Причем не просто под угрозой отзыва лицензии вещания, но и по факту угрозы уголовного преследования», - отметил глава Союза журналистов России Шафир.

Он подчеркнул, что журналистов, которые в странах ЕС писали на русском языке или сотрудничали с российскими изданиями, арестовывали, задерживали и допрашивали.

«Ничего общего ни со свободой слова, ни со свободой распространения информации, ни с правами журналистов их действия не имеют», - резюмировал Шафир.

Ранее директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат заявила, что в Европе необходимо начать аресты российских журналистов.

Русский язык Журналистика Европа Россия Аресты
31 мая 2024, 19:00
Латвию уличили в намерении депортировать из страны российских пенсионеров
Unsplash
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Латвийские власти планируют депортировать порядка 800 российских пенсионеров, которые жили в стране по ВНЖ. Об этом заявил член СПЧ Кирилл Вышинский на пресс-конференции в международной медиагруппе «Россия сегодня», сообщило РИА «Новости».

Он назвал ситуацию с возможной депортацией россиян самой острой проблемой и рассказал, что в СПЧ предложили несколько вариантов помощи выдворенным пенсионерам. Вышинский напомнил, что в России есть система пунктов временного размещения, которые можно использовать.

«Буквально на пять-семь дней, пока будут решены вопросы с выдачей им на основании временной регистрации полисов общего медицинского страхования», - подчеркнул он.

Ранее Латвия выдала предписания о выезде 34 россиянам, которые не успели подать документы на получение ВНЖ. Министр внутренних дел страны Рихард Козловскис отметил, что при истечении документа гражданам младше 75 лет придется дать экзамен по латышскому языку и подтвердить доходы для получения нового.

Латвия Пенсионеры Доходы Россия Экзамены
31 мая 2024, 18:31
РЖД приступила к ремонту железнодорожных путей между Арменией и Грузией
Unsplash
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Сотрудники «Российских железных дорог» начали восстанавливать сообщение Армении с Грузией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Андрей Матвеев, сообщили «Известия».

Россия договорилась с Арменией о помощи в восстановлении железнодорожного сообщения, которое пострадало из-за наводнения. По его словам, стихийное бедствие произошло 25–26 мая и затронуло Лорийскую и Тавушскую области республики.

Матвеев напомнил, что договоренности о восстановлении путей заключили зампредседателя правительства России Алексей Оверчук и замглавы армянского кабмина Мгер Григорян.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров представил президенту Владимиру Путину новые пассажирские вагоны. Составы имеют расширенные проходы и удлиненные полки. По словам Белозерова, благодаря нововведениям у пассажиров появится дополнительное персональное пространство.

Грузия РЖД Армения Дороги Россия Правительство РФ
31 мая 2024, 18:20
Глава Приморья попал под санкции ЕС за сотрудничество с КНДР
РИА «Новости»
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Евросоюз ввел санкции против губернатора Приморья Олега Кожемяко за содействие развитию военного партнерства России с Северной Кореей. Соответствующий документ появился в официальном журнале ЕС.

Отмечается, что Кожемяко «играл ключевую роль» в организации визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года, а также подарил ему военную форму и оружие, которые в итоге ввезли в Северную Корею «для изучения путем обратной инженерии». ЕС усмотрел в этом нарушение санкций ООН на поставки оружия.

Ограничения в отношении главы Приморья ввели в рамках санкционного режима против КНДР. Они вступят в силу уже 31 мая.

Кроме того, под санкции попал один крупнейших контейнерных терминалов Дальнего Востока - «Восточная Стивидорная компания», якобы поставлявшая в Россию боеприпасы из КНДР.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа готовится к войне с Россией и находится уже на втором из трех этапов этой подготовки.

Приморье Санкции Россия КНДР
31 мая 2024, 17:44
Фонд Клуни предложил отрыть «охоту» на российских журналистов
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Российских журналистов следует арестовывать в Европе. Об этом в интервью радиостанции «Голос Америки»* заявила директор по юридическим вопросам проекта Docket Анна Нейстат.

* СМИ, выполняющее функцию иноагента.

Она объявила, что фонд Клуни будет добиваться выдачи закрытых ордеров на арест российских репортеров. По ее словам, против журналистов будут возбуждать уголовные дела.

«То есть в любой европейской стране, по идее, они (журналисты. - прим. ред.) могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело», - добавила Нейстат.

Она также призвала выписывать именно закрытые ордера, чтобы репортеры не знали о том, что их могут арестовать на территории европейских государств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что в Европе практически перестало работать международное право.

Европа Аресты

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