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«Элиты Третьей Речи Посполитой сделали польское государство и чуть ли не всех нас „полезными идиотами“ Украины. Какие бы резкие движения ни совершали украинцы, они всегда могли рассчитывать на аплодисменты и поддержку на Висле», - заявил политик.

Каминьский предположил, что власти страны рассматривали Польшу как инструмент продвижения западных ценностей на восток. Для Украины страна должна была стать своеобразным «буксиром», который вытянет ее на запад.

Но из-за наглого поведения украинского президента Владимира Зеленского любовь к киевским властям в Польше резко уменьшилась. Каминьский напомнил, что Украина отказалась брать на себя ответственность за Волынскую резню и просить у поляков прощения.

«В Киеве никто себя ничем обязанным не считает. Ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле мы от Зеленского не дождемся», - заявил польский политик.

Кристиан Каминьский выразил уверенность, что Украина всегда была олигархическим государством.

Ранее кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила в ходе предвыборных дебатов, что Украине придется заплатить за оказанную ранее помощь. Ее партия оценила эту помощь в сто миллиардов злотых.