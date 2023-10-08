«Ничего не будет работать». Назван срок разгрома НАТО в случае столкновения с Россией
Армия стран НАТО потерпит сокрушительное поражение в случае прямого столкновения с ВС России, причем на это уйдет не больше недели. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
«Мы будем терять по пять-шесть тысяч солдат в день. <…> И это все, что сможет сделать армия США. <…> Нет ни одной армии страны-члена НАТО, которая бы продержалась больше недели», - констатировал он.
Экс-разведчик ВС США пояснил, что в американской армии все строится на обмене информацией. Командиры взводов используют ноутбуки, отчеты пересылаются прямо во время боев. Армии нужны ретранслирующие связь самолеты. Если все это не будет работать идеально, система рухнет. А ВС России заглушат связь, и «ничего не будет работать», предположил Риттер. Лишившись связи и возможности программировать технику, армия НАТО не сможет совершать атаки и быстро падет, предрек он.