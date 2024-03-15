Французский лидер отметил, что у него было «сотни часов» разговоров с Путиным. Он объяснил, что отсутствие контактов с российским президентом не имеет отношения к какому-то «холоду» в отношениях с российским лидером.

«Здесь нет ничего личного. И я не хочу делать это личным. Это не художественная литература, не роман и не сериал», - сказал Макрон.

Владимир Путин ранее заявил, что реакция президента Франции в адрес России может быть связана с действиями в Африке. Глава государства подчеркнул, что российские власти никогда не выдавливали Францию из Африки, это лидеры стран на континенте сами выразили желание сотрудничать.