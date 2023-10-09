«Ни грамма сомнения». Ситуация в Израиле не скажется на помощи Украине от Евросоюза

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«Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС, в этом нет ни грамма сомнения», - подчеркнул Мамер.

Он заверил о продолжении поставок оружия Евросоюза и финансовой помощи украинскому руководству.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что многие виды вооружения, предназначенные для помощи ВСУ, оказались на на Ближнем Востоке. По мнению политика, данная ситуация доказывает начало «организованного мирового хаоса».

Кроме того, вопрос нахождения «украинского» оружия на Ближнем Востоке подняла конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин. Она высказала предположение о том, что американское вооружение, которое применяли боевики ХАМАС при нападении на юг Израиля , могло попасть к ним с Украины или из Афганистана.