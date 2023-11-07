Нежелание Зеленского проводить выборы на Украине объяснили в Госдуме

Парламентарий обратил внимание, что слова Зеленского об отказе от выборов прозвучали после серии заявлений о том, что они пройдут весной 2024 года.

«Однако появлялись материалы о сложной внутренней обстановке на Украине. Мы уже видели противостояние Зеленского с главнокомандующим ВСУ [Валерием] Залужным. Также буквально недавно появилась информация о желании главы разведки [Кирилла] Буданова стать президентом Украины. Поэтому позиции Зеленского ослабели», - сказал Чепа.

Депутат отметил, что президент Украины за поражения ВСУ на фронте пытается переложить ответственность на Залужного. По его мнению, в связи с этим начались чистки среди командного состава украинской армии.

Ранее Зеленский заявил, что «сейчас не время проводить выборы на Украине».