17 июня 2024, 07:04

Нежелание США принять Палестину в ООН объяснили страхом перед переговорами на равных

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США не заинтересованы в членстве Палестины в ООН. В случае принятия страна сможет вести диалог с Израилем на равных. Постпред России Василий Небензя заявил об этом РИА «Новости».

«Убеждены, что членство Палестины в ООН способствовало бы запуску переговорного процесса на равноправной основе между палестинцами и израильтянами по комплексу вопросов окончательного статуса», - сказал он.

Небензя заявил, что результатом переговоров двух стран - членов ООН стало бы создание Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. США, напомнил он, наложили вето на резолюцию с рекомендацией принять Палестину в ООН.

Постпред объяснил, что в понимании Белого дома вопрос признания Палестины государством следовало решить прямыми переговорами с Израилем. Небензя заявил, что на фоне событий в секторе Газа позиция США перестала находить столько же понимания, что и раньше.

Словения, Украина, Испания и некоторые другие страны решили признать Палестину государством. Против этого решения выступила Дания.

США Израиль Международные отношения Переговоры ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
17 июня 2024, 04:17
В Швеции заявили об увеличении числа ядерных боеголовок в мире
РИА «Новости»
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Клуб ядерных держав продолжает модернизировать атомное оружие и увеличивать число зарядов, находящихся в боевой готовности. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Клуб ядерных держав продолжает модернизировать атомное оружие и увеличивать число зарядов, находящихся в боевой готовности. Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира ( SIPRI ).

Речь идет о девяти странах - Соединенных Штатах, России, Великобритании, Франции, Китае, Индии, Пакистане, КНДР и Израиле.

«Некоторые из этих стран развернули новые системы вооружений с ядерным зарядом или с возможностью нести ядерный заряд в 2023 году», - отметили авторы документа.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко заявил , что в стране комплексы «Искандер» с ядерными боеголовками заступили на боевое дежурство.

Ядерное оружие США Великобритания Израиль Индия Россия Пакистан КНДР Франция Китай
17 июня 2024, 03:31
Более 15 тысяч человек пострадали в Турции из-за жертвоприношений в Курбан-байрам
РИА «Новости»
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В Турции в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам к врачам обратились около 16 тысяч человек. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в соцсети X.

Причиной массовых обращений в медучреждения стали травмы и ранения, которые получили верующие при попытках заколоть жертвенных животных.

«Такое происходит, когда животных закалывают непрофессионалы», - подчеркнул министр.

Ранее эксперт по исламу и преподаватель РЭУ имени Плеханова Сабина Умарова рассказала , что на праздник Курбан-байрам животное верующие закалывают в знак покорности перед Всевышним. По ее словам, как правило, животное откармливают специально для праздника в течение года. Это должны быть абсолютно здоровые баран, коза или корова. Мясо делят на три части. Одну оставляют семье, второй угощают гостей, а третью отдают нуждающимся и детским домам.

Праздники Турция Животные Религия
17 июня 2024, 03:27
В НАТО начали обсуждать приведение ядерных боеголовок альянса в боевую готовность
РИА «Новости»
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Страны НАТО обсуждают вопросы приведения в боевую готовность ядерных боеголовок. Об этом в интервью британской газете The Telegraph рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я не буду вдаваться в оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в боеготовности, но нам нужно консультироваться по этим вопросам», - процитировала газета Столтенберга.

Североатлантический альянс должен показать миру свой ядерный потенциал и послать прямой сигнал врагам, заявил генсек НАТО.

Военный блок ускорил перспективы начала новой мировой войны, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик уверен, что «пробуждение» наступит, и оно будет болезненным.

Военные Войны НАТО
17 июня 2024, 01:54
Российская команда Team Spirit выиграла турнир по игре Counter-Strike 2, обойдя украинцев
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Российская команда Team Spirit победила в весеннем турнире серии BLAST Premier по компьютерной игре Counter-Strike 2. Состязание прошло в Лондоне.

В гранд-финале россияне обыграли команду из Украины Natus Vincere со счетом 3-1. На третьем месте расположились еще одна российская команда Virtus.pro и западноевропейская Team Vitality.

В победивший состав Team Spirit входят россияне Данил donk Крышковец, Леонид chopper Вишняков, Борис magixx Воробьев, Дмитрий sh1ro Соколов и украинец Мирослав zont1x Плахотя. Самым полезным и выдающимся игроком турнира стал Данил Крышковец.

Призовой фонд состязания составил 425 тысяч долларов. Из этой суммы 200 тысяч заработала Team Spirit.

Ранее в Воскресенске прошли соревнования по киберспорту среди молодых людей. За возможность попасть в состав боролись 16 сборных. Это уже вторые состязания на базе клуба CyberX Community. После турнира выявят лучших игроков, которых позовут в команду от Воскресенска на Московскую студенческую киберспортивную лигу.

Команда Team Spirit Киберспорт Компьютерные игры

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