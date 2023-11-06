Незавидную участь Зеленскому предрекли в Госдуме
Западные страны уже начали осознавать, что киевскому режиму не победить Россию на поле боя, а президент Украины Владимир Зеленский превращается в нерукопожатного политика. На это в Telegram-канале указал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«Для США и многих стран Европы стало очевидно, что киевскому режиму не победить Россию на поле боя, несмотря на поддержку НАТО. Зеленский для многих становится токсичным и нерукопожатным политиком», - написал он.
Володин выразил мнение, что участь Зеленского незавидна, потому что марионетки никогда не заканчивали хорошо.
«Особенно в ситуации, когда торговали независимостью своей страны и вели на смерть сотни тысяч граждан», - добавил политик.
Спикер нижней палаты парламента отметил, что нынешняя Украина полностью потеряла суверенитет, а война до последнего украинца обернулась для страны огромными людскими потерями.
Ранее Володин предрек Зеленскому судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.