06 ноября 2023, 09:26

Незавидную участь Зеленскому предрекли в Госдуме

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Западные страны уже начали осознавать, что киевскому режиму не победить Россию на поле боя, а президент Украины Владимир Зеленский превращается в нерукопожатного политика. На это в Telegram-канале указал спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Для США и многих стран Европы стало очевидно, что киевскому режиму не победить Россию на поле боя, несмотря на поддержку НАТО. Зеленский для многих становится токсичным и нерукопожатным политиком», - написал он.

Володин выразил мнение, что участь Зеленского незавидна, потому что марионетки никогда не заканчивали хорошо.

«Особенно в ситуации, когда торговали независимостью своей страны и вели на смерть сотни тысяч граждан», - добавил политик.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что нынешняя Украина полностью потеряла суверенитет, а война до последнего украинца обернулась для страны огромными людскими потерями.

Ранее Володин предрек Зеленскому судьбу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Владимир Зеленский Госдума РФ Украина
06 ноября 2023, 09:45
ЦАХАЛ взял под контроль военный лагерь ХАМАС в Газе
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Израильские военные взяли под свой контроль военный лагерь движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба в Telegram-канале.

«Сухопутные силы ЦАХАЛ взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в Газе. На территории комплекса находятся подземные террористические туннели, площадки для тренировок боевиков и наблюдательные посты», - отметили военные.

Накануне стало известно, что израильские войска полностью окружили сектор Газа. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отмечал, что военные разделили анклав на южную и северную части. При этом гуманитарный коридор продолжил работать.

Палестинский президент Махмуд Аббас подчеркивал необходимость прекращения огня в секторе Газа. Он призвал обеспечить въезд автомобилей с гумпомощью на территорию анклава.

Ранее ЦАХАЛ сообщал о ликвидации более 2,5 тысячи целей в Газе с 7 октября.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
06 ноября 2023, 09:44
ЦАХАЛ ликвидировал ответственного за спецоперации ХАМАС Джамаля Муссу
РИА «Новости»
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На территории сектора Газа израильские истребители ликвидировали ответственного за спецоперации движения ХАМАС Джамаля Муссу. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удары и ликвидировали нескольких террористов ХАМАС, в том числе Джамаля Муссу», - указали в ведомстве.

Представитель палестинского движения отвечал за специальные операции ХАМАС.

Израильские солдаты также уничтожили командиров батальонов противника в наземных боях, уточнили в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ вступил в вооруженное столкновение с ячейками палестинских боевиков на севере Газы. Армия обороны Израиля смогла уничтожить десятки военных.

ЦАХАЛ также сообщал, что с 7 октября нанес удары по более чем двум тысячам объектов ХАМАС в секторе Газа. Израильская авиация атаковала склады оружия, центры управления и наблюдательные пункты палестинского движения.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 ноября 2023, 09:37
Количество погибших израильских солдат достигло 30 с начала наземной операции
Википедия
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Число военных Армии обороны Израиля, погибших с начала наземной операции в секторе Газа, выросло до 30. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на представителей ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля объявила, что старший сержант Шахар Коэн Мивтах из Кармиэля погиб в воскресенье, 5 ноября, в ходе боевых действий в Газе», - указали в публикации.

В результате число израильских военнослужащих, которые погибли с начала наземной операции, составило 30 человек. Кроме того, во время боев в анклаве тяжелое ранение получил солдат 202-го батальона парашютно-десантной бригады ЦАХАЛ.

В пятницу, 3 ноября, СМИ сообщали о 23 погибших солдатах.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что подразделения продолжили продвигаться в секторе Газа , расширяя свои действия в соответствии с планом.

Позже артиллерия и авиация голанской бригады ЦАХАЛ уничтожили напавших на военных палестинских боевиков.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 ноября 2023, 08:25
Припортовая инфраструктура Одессы пострадала от взрывов
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Расположенная в Одессе припортовая инфраструктуры пострадала из-за серии взрывов. Об этом в эфире украинского телеканала «Рада» сообщила представитель командования группировки ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк.

«Повреждения получили автомобили с зерном, специальная автопогрузочная техника и складские помещения», - сказала она.

Вечером в воскресенье украинские СМИ со ссылкой на местных жителей сообщили о серии громких взрывов в Одессе. В этот же день на территории Одесской области звучали сирены воздушной тревоги, власти региона призывали население не покидать убежища.

Журналисты отмечали, что во время прилета «Гераней» по порту в Одессе системы противовоздушной обороны не справлялись со своими задачами. В результате атаки ряд ключевых объектов портовой инфраструктуры получил повреждения.

Российские военные с октября 2022 года наносят удары по пунктам военного управления и энергетической инфраструктуры на Украине. Минобороны подчеркивало, что мирные жители остаются вне угрозы.

Одесса Взрывы Украина

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