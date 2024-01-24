Невыносимая атмосфера расизма. Делегация Азербайджана прекратила сотрудничество с ПАСЕ

Представители республики обвинили организацию в том, что ее используют в качестве платформы для нападок на некоторые государства.

«Перед лицом нынешней невыносимой атмосферы расизма, азербайджанофобии и исламофобии в ПАСЕ делегация Азербайджана принимает решение прекратить свое сотрудничество и присутствие в ПАСЕ до дальнейшего уведомления», - заявила делегация.

В заявлении также указали, что организация собирается официально отказать в признании полномочий азербайджанской делегации. ПАСЕ мотивировала этот выпад тем, что их наблюдателей не пригласили на президентские выборы. На самом деле отношение организации к республике обострилось еще в сентябре прошлого года.

ПАСЕ ранее призвала объявить Владимира Путина «нелегитимным» президентом. Таким образом организация показала свою никчемность , заявил специальный представитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.