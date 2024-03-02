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В прошлом Леви был участником переговоров по заключению соглашений «Осло» между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП).

По его словам, в соглашении, подготовленном Катаром, Египтом и США, не прописали даже самого слова «перемирие». В документе речь идет о паузе в боевых действиях сроком на шесть недель.

Таким образом международные посредники решили обойти главный пункт разногласий между сторонами. Израиль продолжает настаивает на невозможности длительного перемирия, а ХАМАС ждет заключения договоренностей о полном прекращении огня.

«Отсутствие в рамочном соглашении обязательств по установлению перемирия таким образом подразумевает, что по завершении этой паузы боевые действия возобновятся», - пояснил Леви.

По данным Минздрав анклава, с начала палестино-израильского конфликта в результате бомбардировок самолетами ВВС Израиля сектора Газа погибли 29 954 человека.