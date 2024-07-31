Невиновного американца освободили после 34 лет тюрьмы

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По информации журналистов, 52-летнего мужчину освободили из тюрьмы Сент-Луиса после отмены приговора 22 июля. Судья озвучил решение немедленно выпустить Данна.

Правозащитный проект Midwest Innocence Project отметил, что суд не нашел доказательств вины Данна в убийстве 15-летнего Рикко Роджерса, которое произошло в 1990 году.

Обвинение опиралось на показаниях двух мальчиков 12 и 15 лет. Позже свидетели отказались от своих слов.

Роджерс погиб во время стрельбы. Защита утверждала, что в эту ночь Данн смотрел телевизор с матерью и подругой, которая родила от него ребенка.

Информации о возможной компенсации пострадавшему за годы, проведенные в тюрьме, не приводилось.

Ранее в США суд отменил смертную казнь обвиняемому за 20 минут до ее исполнения. Мужчину обвиняли в убийстве 85-летней пенсионерки.