Невиновного американца освободили после 34 лет тюрьмы
Американец Кристофер Данн провел 34 года в тюрьме по обвинению в убийстве. Только сейчас суд признал его невиновным, сообщил телеканал CBS.
По информации журналистов, 52-летнего мужчину освободили из тюрьмы Сент-Луиса после отмены приговора 22 июля. Судья озвучил решение немедленно выпустить Данна.
Правозащитный проект Midwest Innocence Project отметил, что суд не нашел доказательств вины Данна в убийстве 15-летнего Рикко Роджерса, которое произошло в 1990 году.
Обвинение опиралось на показаниях двух мальчиков 12 и 15 лет. Позже свидетели отказались от своих слов.
Роджерс погиб во время стрельбы. Защита утверждала, что в эту ночь Данн смотрел телевизор с матерью и подругой, которая родила от него ребенка.
Информации о возможной компенсации пострадавшему за годы, проведенные в тюрьме, не приводилось.
Ранее в США суд отменил смертную казнь обвиняемому за 20 минут до ее исполнения. Мужчину обвиняли в убийстве 85-летней пенсионерки.