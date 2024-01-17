Невесту киллера по прозвищу Мышонок арестовали в Мексике прямо на свадьбе

Как уточнило издание, Мартинеса подозревают в тяжких преступлениях - вымогательстве и убийствах. Его невеста, по версии следователей, была сообщницей и вместе с избранником занималась шантажом местных фермеров.

Когда пара решила пожениться, полиция узнала об этих планах. В день свадьбы правоохранители проследили за женщиной. Во время церемонии стражи порядка нагрянули в помещение, там задержали Лизет и еще шестерых мужчин, которых пригласили на свадьбу в качестве гостей.

На руки женщине надели наручники, а после полицейские сделали фото, на которых невеста киллера стоит в фате и тиаре.

Ее жениху при этом удалось сбежать. Теперь полиция обещает выплатить 300 тысяч песо (порядка 1,5 миллиона рублей) за информацию о местонахождении преступника.