09 января 2025, 03:01

Неведома зверушка. Байден перепутал пол собственного правнука

РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден не сразу вспомнил пол ребенка, которого родила его внучка Наоми. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Во время беседы с представителями прессы Байден сообщил, что его внучка Наоми, дочь Хантера Байдена, родила ребенка с помощью кесарева сечения в Калифорнии.

«Хорошая новость - я уже прадед. Это девочка… мальчик», - сказал президент.

NBC News дал другую трактовку произошедшего. По версии телеканала, Байден сказал, что его внучка родила «девочку весом 10 фунтов и четыре унции», прежде чем быстро поправился и сказал «мальчика».

Джо Байден стал первым американским лидером современности, у которого родился правнук во время его пребывания в должности.

Позднее в среду первая леди Джилл Байден опубликовала в социальных сетях фото, на котором она и президент держат на руках своего правнука.

«Мы с гордостью представляем вам нашего правнука: Уильяма Брэннона Нила IV», - гласила подпись под снимком.

Наоми Байден - дочь Хантера Байдена и его первой жены Кэтлин Буль. Хантера Джо Байден недавно помиловал - всего за несколько дней до вынесения ему приговора. Позднее Трамп пожелал на Рождество помилованным Байденом преступникам «катиться в ад».

США Дети Джо Байден
09 января 2025, 01:02
Грузинской оппозиции пришлось оправдываться за получившую работу в США Зурабишвили
РИА «Новости»
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Грузинская оппозиция вынуждена оправдываться за то, что бывшая президент страны Саломе Зурабишвили нашла работу в США. На это обратил внимание телеканал RT.

«Один из лидеров грузинской оппозиции, Гиорги Вашадзе, заверил, что Зурабишвили якобы не собирается надолго уезжать из Грузии», - написали авторы материала.

Вашадзе отметил, что Зурабишвили пригласили в США на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Зурабишвили стала участником исследовательской программы Генри Киссинджера 2025 года в Институте Маккейна при Университете штата Аризона. Политик планирует использовать свой богатый дипломатический и лидерский опыт, чтобы добиться проведения новых выборов и продвижения демократии в Грузии.

Зурабишвили покинула президентский дворец в Тбилиси 29 декабря, в должность президента Грузии официально вступил Михаил Кавелашвили.

Грузия США Работа Оппозиция
09 января 2025, 00:56
В Дании допустили возможность независимости Гренландии
РИА «Новости»
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Гренландия может стать независимым государством, но вряд ли захочет стать частью Соединенных Штатов. Такое мнение высказал глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, его слова предало агентство Reuters.

«Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли будет стремиться к тому, чтобы стать федеральным штатом в составе Соединенных Штатов», - заявил министр.

Обеспокоенность США по поводу безопасности в Арктике обоснованна в связи с возросшей активностью России и Китая в регионе, отметил Лекке Расмуссен.

Госсекретарь США ранее раскритиковал идею избранного президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии. Он заявил, что это вряд ли случится и не стоит тратить на это время.

США Дания Арктика Гренландия
08 января 2025, 23:17
Сербия расторгла некоторые военные контракты с Россией
РИА «Новости»
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Антироссийские санкции затруднили использование российского вооружения, но Сербия нашла возможность технического обслуживания военной техники, купленной у России. Однако Белград вынужден был расторгнуть ряд контрактов, рассказал в интервью газете Novosti начальник Генерального штаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович.

«Мы расторгли некоторые контракты, а некоторые отложили в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит реализовать контракты», - поделился глава штаба.

На данный момент поставки вооружений из России невозможны, отметил Мойсилович. Он добавил, что Сербия пытается по дипломатическим каналам найти способ, чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию.

Власти Сербии сформировали рабочую группу по подготовке переговоров с Россией о новом договоре на поставку газа. Сербское правительство надеется заключить соглашение на лучших условиях.

Военные Сербия Международные отношения Санкции Россия
08 января 2025, 20:45
Блинкен высмеял слова Трампа о присоединении Гренландии к США
РИА «Новости»
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Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал идею присоединения Гренландии к Соединенным Штатам, которую высказал избранный президент Дональд Трамп. Об этом американский чиновник рассказал на пресс-конференции в ходе визита во Францию.

«Идея, высказанная о Гренландии, очевидно, не очень хорошая, но, возможно, что более важно, очевидно, что этого не произойдет», - заявил Блинкен.

Госсекретарь призвал не тратить много времени на обсуждение подобного плана, высказанного президентом Трампом.

Ранее Трамп заявил, что получение Гренландии в собственность является «абсолютной необходимостью» для США. Так он прокомментировал свое решение назначить на пост посла в дании бывшего посла в Швеции. Премьер Муте Эгеде в тот же день заявил, что Гренландия не продается.

США Госдеп США Дональд Трамп Гренландия

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