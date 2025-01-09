Неведома зверушка. Байден перепутал пол собственного правнука

Во время беседы с представителями прессы Байден сообщил, что его внучка Наоми, дочь Хантера Байдена, родила ребенка с помощью кесарева сечения в Калифорнии.

«Хорошая новость - я уже прадед. Это девочка… мальчик», - сказал президент.

NBC News дал другую трактовку произошедшего. По версии телеканала, Байден сказал, что его внучка родила «девочку весом 10 фунтов и четыре унции», прежде чем быстро поправился и сказал «мальчика».

Джо Байден стал первым американским лидером современности, у которого родился правнук во время его пребывания в должности.

Позднее в среду первая леди Джилл Байден опубликовала в социальных сетях фото, на котором она и президент держат на руках своего правнука.

«Мы с гордостью представляем вам нашего правнука: Уильяма Брэннона Нила IV», - гласила подпись под снимком.

Наоми Байден - дочь Хантера Байдена и его первой жены Кэтлин Буль. Хантера Джо Байден недавно помиловал - всего за несколько дней до вынесения ему приговора. Позднее Трамп пожелал на Рождество помилованным Байденом преступникам «катиться в ад».