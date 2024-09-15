15 сентября 2024, 00:56

Неубиваемые машины. Старые российские «Нивы» и УАЗы покорили итальянцев

РИА «Новости»
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Старые модели «Нивы» и УАЗы стали пользоваться значительным спросом среди жителей Италии. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

Местный бизнесмен Маурицио Разо основал клуб «УАЗ Италия» 23 года назад, причем его участники добились для легендарного УАЗ-469 официального статуса «историческое авто».

«Для нас это символ русско-итальянской дружбы. Машина для суровых ребят и передряг», - рассказал предприниматель.

В гараже Разо находятся три раритетных автомобиля, в частности, «буханка»-автодом с выдвижной крышей. Причина популярности старых моделей в их неубиваемости.

Популярность старых российских и советских машин выросла и в других европейских странах, где их фанаты также создают клубы. В той же Германии политик из «Альтернативы для Германии» Бьорн Хеке приехал на голосование на выборах на синей «Ниве».

На Западе во времена СССР пользовались популярностью такие отечественные автомобили , как «Волга» ГАЗ-21, «Москвич-412», ВАЗ-2121 «Нива» и Lada Samara.

Италия СССР Россия Машины История
15 сентября 2024, 01:25
Более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Египте
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Более 20 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте. Об этом сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник.

Египет Туризм ДТП Россия Автобусы
15 сентября 2024, 00:51
В Египте два поезда столкнулись друг с другом
Unsplash
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В городе Эз-Заказик на севере Египта столкнулись два поезда. Минздрав объявил о гибели трех человек. Еще почти 50 пострадавших госпитализировали с травмами, сообщил телеканал Alhurra.

Сначала министерство заявляло о 29 раненых, затем, после уточнения информации, о 49. Их увезли в две университетские больницы и одну частную в провинции Шаркия. Состояние 44 человек врачи оценили как стабильное, их в течение нескольких часов отпустят по домам.

Погибли, по данным Минздрава, трое человек. Пресс-служба предупредила, что эти данные не окончательные.

Поезда столкнулись в районе нового моста. К месту аварии выдвинулись 39 машин скорой помощи. Правоохранители начали проверку.

Два поезда столкнулись в январе в Индонезии. В аварии погибли три человека , еще почти 30 пострадавших увезли в больницу.

Египет ДТП Поезда
14 сентября 2024, 22:23
«Не пощадил». Орбан показал фото с тренировки со Шварценеггером
РИА «Новости»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан показал в социальной сети Facebook* совместную фотографию тренировки с актером Арнольдом Шварценеггером. Снимок сделали в одном из фитнес-центров Будапешта.

«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», - написал Орбан.

Кроме того, политик опубликовал фотографию Шварценеггера из своего рабочего кабинета и видео их встречи у здания правительства страны.

Ранее венгерские журналисты сообщили, что премьер-министр Виктор Орбан резко похудел. По данным портала Blikk , политик изменил режим питания и стал регулярно заниматься с гирями, популярными в Советском Союзе.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Венгрия Премьеры Актеры Виктор Орбан
14 сентября 2024, 16:43
Запущенный на орбиту спутник Ирана Chamran-1 подал первые сигналы
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Разработанный иранскими компаниями исследовательский спутник Chamran-1 успешно завершил выход на орбиту и вышел на связь с Землей. Об этом сообщило агентство IRNA.

В космос аппарат доставила твердотопливная ракета-носитель Qaem-100, созданная аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции.

Спутник Chamran-1 в ходе миссии протестирует аппаратные и программные системы для проверки технологий орбитального маневрирования. Кроме того, во время его работы иранские специалисты оценят использование двигателей на холодном газе в космосе.

В последний раз Иран проводил запуск спутника в январе. Тогда ракета-носитель Qaem-100 вывела на орбиту аппарат Soraya.

В конце декабря 2022 года правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в космической сфере. Одной из целей договора назвали общую работу над проектированием и строительством спутников.

Космические спутники Иран Космос

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