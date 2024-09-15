Неубиваемые машины. Старые российские «Нивы» и УАЗы покорили итальянцев

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Местный бизнесмен Маурицио Разо основал клуб «УАЗ Италия» 23 года назад, причем его участники добились для легендарного УАЗ-469 официального статуса «историческое авто».

«Для нас это символ русско-итальянской дружбы. Машина для суровых ребят и передряг», - рассказал предприниматель.

В гараже Разо находятся три раритетных автомобиля, в частности, «буханка»-автодом с выдвижной крышей. Причина популярности старых моделей в их неубиваемости.

Популярность старых российских и советских машин выросла и в других европейских странах, где их фанаты также создают клубы. В той же Германии политик из «Альтернативы для Германии» Бьорн Хеке приехал на голосование на выборах на синей «Ниве».

На Западе во времена СССР пользовались популярностью такие отечественные автомобили , как «Волга» ГАЗ-21, «Москвич-412», ВАЗ-2121 «Нива» и Lada Samara.