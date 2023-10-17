Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не остановится пока не уничтожит военный потенциал ХАМАС
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил российскому президенту Владимиру Путину, что Израиль не остановится, пока не уничтожит военный потенциал радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию.
Ранее Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры. Премьер Израиля и российский лидер обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта. Глава государства выразил соболезнования семьям израильтян, которые погибли из-за атаки ХАМАС. Также Путин заявил о решительном неприятии и осуждении действий, приводящих к смертям среди мирных жителей.
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось утром 7 октября. Движение ХАМАС направило в сторону государства тысячи ракет. После этого израильская армия начала наносить ответные удары.
Российская сторона глубоко сопереживает близким погибших из-за военных действий в рамках конфликта. Как отметил Путин в ходе беседы с представителями Сирии, Ирана, Палестины и Египта, Москва готова оказать гуманитарную помощь.