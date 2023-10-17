Нетаньяху заявил Путину, что Израиль не остановится пока не уничтожит военный потенциал ХАМАС

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Ранее Путин и Нетаньяху провели телефонные переговоры. Премьер Израиля и российский лидер обсудили ситуацию вокруг палестино-израильского конфликта. Глава государства выразил соболезнования семьям израильтян, которые погибли из-за атаки ХАМАС. Также Путин заявил о решительном неприятии и осуждении действий, приводящих к смертям среди мирных жителей.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось утром 7 октября. Движение ХАМАС направило в сторону государства тысячи ракет. После этого израильская армия начала наносить ответные удары.

Российская сторона глубоко сопереживает близким погибших из-за военных действий в рамках конфликта. Как отметил Путин в ходе беседы с представителями Сирии, Ирана, Палестины и Египта, Москва готова оказать гуманитарную помощь.