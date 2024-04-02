02 апреля 2024, 15:59

Нетаньяху заявил о непреднамеренном ударе ЦАХАЛ по мирным жителям в Газе

Global Look Press
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ЦАХАЛ случайно ударил по конвою гуманитарной организации World Central Kitchen, в результате атаки погибли семь человек. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, его процитировала газета The Hill.

Он признал, что военнослужащие непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа. Нетаньяху отметил, что израильское руководство не допустит такого в будущем.

«К сожалению, за последний день произошел трагический инцидент, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа», - подчеркнул премьер-министр.

Конвой World Central Kitchen , попавший под обстрел ЦАХАЛ, покидал склад, на который сотрудники выгрузили партию из 100 тонн продовольствия. Работники организации координировали свои действия с израильскими военными, но те все равно их атаковали. Жертвами удара стали граждане Австралии, Британии, Польши и других стран.

Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху
02 апреля 2024, 16:27
Пожар в Стамбуле унес жизни 15 человек
Global Look Press
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В Стамбуле случился пожар. Из-за возгорания в жилом доме погибли 15 человек. По информации издания Hürriyet, пострадали еще восемь жителей крупнейшего города Турции.

В Стамбуле случился пожар. Из-за возгорания в жилом доме погибли 15 человек. По информации издания Hürriyet , пострадали еще восемь жителей крупнейшего города Турции.

«В результате страшного пожара погибли 15 человек и получили ранения восемь человек, из них семь - серьезно», - предали авторы материала.

Пожар вспыхнул на нижнем этаже 16-этажного дома в Шишли. Помещение использовали под ночной клуб. Министр внутренних дел Али Ерликая в своем заявлении в социальной сети сообщил, что по факту инцидента начали расследование. Причиной пожара, вероятно, стали ремонтные работы.

«Причина пожара не ясна. Он (дом - прим. ред.) ремонтировался. Те, кто погиб, - это рабочие», - сказал глава Стамбула Давут Гюль.

Пожар произошел на улице Йылдыз Поста. Взрыв прогремел рядом со сценой в ночном клубе «Маскарад», расположенном на нижнем этаже 16-этажного здания, закрытого на Рамадан во время ремонта.

Ранее взрыв прогремел на газопроводе в Стамбуле. Произошло короткое замыкание электрических проводов.

Пожары Взрывы Ремонтные работы Стамбул
02 апреля 2024, 15:09
Семь гуманитарных работников погибли в Газе в результате атаки ЦАХАЛ
Global Look Press
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Семь сотрудников некоммерческой организации, занимающейся предоставлением еды после стихийных бедствий, World Central Kitchen (WCK) погибли в результате удара ЦАХАЛ по их конвою. В тот момент гуманитарные работники, разгрузив партию из 100 тонн продовольствия, покидали склад, сообщили в организации.

WCK базируется в Вашингтоне. Сотрудники передвигались конвоем из трех автомобилей, причем заранее скоординировали свои передвижения с израильской армией. Среди жертв - граждане Австралии, Британии, Польши, Палестины и сотрудник с гражданством Канады и США.

Гендиректор WCK Эрин Гор назвала «непростительной» атаку на гуманитарную организацию. World Central Kitchen приостановила работу в регионе. В ЦАХАЛ заявили, что проводят по факту происшествия «проверку на самом высоком уровне».

Накануне, 1 апреля, Армия обороны Израиля ударила по зданию консульства Ирана в Дамаске. Есть жертвы, в числе них иранский генерал Мохаммад Захеди.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
02 апреля 2024, 14:15
Ребенок стал жертвой стрельбы в финской школе
Global Look Press
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Подросток в возрасте 12 лет погиб во время стрельбы в школе в городе Вантаа. Об этом сообщили в пресс-службе финской полиции.

Еще двое детей получили серьезные ранения.

«Пострадавшие - 12-летние ученики школы», - уточнили правоохранители.

Полицейские задержали подозреваемого, им также оказался подросток. У несовершеннолетнего обнаружили огнестрельное оружие. Правоохранители продолжают расследование на месте происшествия.

Ранее в полиции Финляндии сообщили о трех пострадавших во время стрельбы. О случившемся стало известно около 09:00.

В начале марта люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке в Филадельфии. Восемь человек пострадали, одного раненого доставили в больницу в критическом состоянии.

Финляндия Дети Стрельба Школы Полиция
02 апреля 2024, 14:00
Кремль подтвердил подготовку визита лидера Венесуэлы в Россию
Global Look Press
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Кремль занимается подготовкой визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, сейчас согласовываются сроки поездки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он подтвердил, что подготовка находится на финальной стадии. По словам Пескова, сейчас идет согласование сроков, которые подойдут лидерам обоих стран.

«Да, он (визит - прим. ред.) готовится, действительно высокая степень подготовки визита», - указал представитель Кремля.

Ранее Венесуэлу посетил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИД провел переговоры с Мадуро, а также с исполнительным вице-президентом Делси Родригесом и министром народной власти по иностранным делам Иваном Хилем Пинто. Лавров обсудил с ними двустороннее сотрудничество.

Советник Международной кризисной группы Мариано де Альба прокомментировал визит дипломата в латиноамериканскую страну и отметил, что Белому дому не удалось негативно повлиять на отношения России и Венесуэлы.

Кремль Дмитрий Песков Венесуэла Николас Мадуро Россия Владимир Путин

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