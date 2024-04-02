Нетаньяху заявил о непреднамеренном ударе ЦАХАЛ по мирным жителям в Газе

Он признал, что военнослужащие непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа. Нетаньяху отметил, что израильское руководство не допустит такого в будущем.

«К сожалению, за последний день произошел трагический инцидент, когда наши силы непреднамеренно ударили по невинным людям в секторе Газа», - подчеркнул премьер-министр.

Конвой World Central Kitchen , попавший под обстрел ЦАХАЛ, покидал склад, на который сотрудники выгрузили партию из 100 тонн продовольствия. Работники организации координировали свои действия с израильскими военными, но те все равно их атаковали. Жертвами удара стали граждане Австралии, Британии, Польши и других стран.