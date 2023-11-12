Нетаньяху заявил о готовности противостоять всему миру

Политик подчеркнул, что ложные обвинения в адрес ЦАХАЛ или государства, а также международное давление не повлияет на планы страны.

Нетаньяху отметил, что призыв французского президента Эммануэля Макрона остановить боевые действия является моральной и фактической ошибкой.

«Не нужно защищать боевиков, которые прикрываются гражданскими лицами. Не совершайте эту ошибку, иначе она получит всеобщее распространение. Я говорил Макрону и остальным нашим друзьям: это дойдет и до вас», - заявил он.

Ранее премьер-министр подчеркнул, что ответственность за судьбу мирного населения сектора Газа лежит на движении ХАМАС , а не на Израиле. При этом он говорил, что после завершения конфликта страна возьмет под полный контроль безопасность в анклаве.