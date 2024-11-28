28 ноября 2024, 23:44

Нетаньяху заявил о готовности Израиля к полномасштабной войне

Unsplash
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ готовиться к «полномасштабной войне» в случае срыва перемирия в Ливане. Об этом глава правительства заявил в интервью 14 каналу.

«Если будет нарушено соглашение [о прекращении огня], мы перейдем к полномасштабной войне», - сказал Нетаньяху.

Премьер Ливана Наджиб Микати потребовал от Израиля соблюдать условия перемирия , которые вступили в силу утром 27 ноября. До этого военный кабинет еврейского государства утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане с 10:00. Гарантами соглашения выступили Франция и США.

За несколько часов до перемирия Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

Израиль Биньямин Нетаньяху Ливан Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла»
29 ноября 2024, 00:19
Финский депутат извинился за призыв открыть границы с Россией
Pxhere
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Депутату парламента Финляндии Киммо Кильюнену пришлось извиниться за призыв открыть границу с Россией. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

«Мои слова на встрече с финляндскими русскими были совершенно необдуманными, и я приношу извинения за них», - сказал Кильюнен.

Он назвал свою точку зрения частным мнением, которое не отражает линию партии и возглавляемого им комитета по иностранным делам. Кильюнен добавил, что ситуация в России и на восточной границе касается его семьи. Супруга депутата имеет русское происхождение.

Финский лидер Александр Стубб ранее заявил, что отношения с Россией в будущем могут наладиться и использоваться во благо. Сейчас не время для этого, сказал президент.

Финляндия Депутаты Россия
28 ноября 2024, 23:06
Казахи затравили художницу за мастер-класс для Путина и Токаева
РИА «Новости»
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Жители Казахстана устроили травлю художнице-соотечественнице, которая провела мастер-класс для президентов Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

Накануне вечером главы двух государств общались в неформальной обстановке. Художница Асель провела для политиков мастер-класс и написала с ними картину «Мост дружбы». Русофобы из Казахстана накинулись на соотечественницу в социальных сетях. Они оставили сотни оскорбительных комментариев в адрес девушки под постом с фото Путина, Асель и Токаева.

«Где искусство, а где реалии? С нерукопожатным, которого ненавидит весь мир, на котором сотни тысяч душ. Не самый лучший способ попасть в историю искусства», - написал один из пользователей.

Юзеры призвали массово отписаться от художницы.

«Удачи в поисках совести», - написал другой комментатор.

Администратор якобы сатирического издания Qaznews24 Темирлан Енсебек, на которого регулярно заводят уголовные и административные дела, в том числе за нападки на казахского лидера, тоже решил поучаствовать в травле. Он призвал «отменить» художницу и ее продюсера.

В октябре депутат Европарламента от Словакии Любош Блага прибыл в Москву с извинениями за русофобскую политику Запада.

Казахстан Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
28 ноября 2024, 23:04
При участии ВКС России. В Сирии уничтожили около 400 террористов за сутки
Unsplash
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Сирийские террористы 27 ноября начали масштабное наступление на правительственные силы в Алеппо и Идлибе. За сутки армия Сирии при поддержке ВКС России уничтожила там не менее 400 радикалов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитана первого ранга Олег Игнасюка.

Высокопоставленный военный в беседе с агентством рассказал, что радикалы, связанные с террористической группировкой, начали нападать на провинции Алеппо и Идлиб с 7:50 27 ноября. Упорные бои против этих формирований ведет Сирийская Арабская Армия, ее поддерживают военно-космические войска (ВКС) России.

За сутки правительственные войска и ВКС РФ ликвидировали не менее 400 террористов. В течение того же отрезка времени в идлибской деэскалационной зоне зафиксировали 13 обстрелов вооруженных сил Сирии.

По словам капитана первого ранга Игнасюка, с момента начала боевых действий с территории Ливана границу Сирии пересекли почти четыре тысячи человек.

Бои продолжаются в западной части Сирии. Западные СМИ называли эти столкновения крупнейшим столкновением террористов и сирийской армии с 2020 года.

Ранее стало известно, что армия Сирии перегородила международную трассу до Алеппо. Войсковые подразделения обеспечивают на этом участке дороги безопасность транспорта.

Сирия Военные Россия Наступление боевиков на севере Сирии
28 ноября 2024, 22:43
Грузинская оппозиция начала акцию протеста из-за прекращения переговоров с ЕС
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Стихийные акции протеста начались сразу в нескольких городах Грузии после заявления премьера Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз до конца 2028 года. Об этом сообщил Life.ru.

В Кутаиси собравшиеся на демонстрацию перекрыли дороги у офисов правящей партии. В Тбилиси оппозиционеры заблокировали проспект Руставели перед парламентом.

Стихийные митинги начались и в Батуми. В Гори и Зугдиди оппозиция также заявила акции протеста.

Life.ru со ссылкой на местные СМИ сообщил, что в Кутаиси «проходят жесткие акции».

Днем в четверг, 28 ноября, грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе сообщил, что Грузия прекращает переговоры о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. Страна также отказалась, по его словам, от любых бюджетных вливаний со стороны ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ответ заявила, что сегодняшний день «ознаменовал окончание конституционного переворота». Действия правительства политик сочла «движением от Европы в сторону России».

Грузия Протесты Переговоры Евросоюз Оппозиция

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