09 декабря 2024, 22:21

Нетаньяху заявил, что Голанские высоты останутся у Израиля навсегда

РИА «Новости»
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Стратегически важный регион Голанские высоты навсегда останется в составе Израиля. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его процитировал ТАСС.

Нетаньяху пояснил, что контроль и власть над Голанами обеспечивает израильской стороне безопасность. Поэтому регион «всегда будет частью Израиля».

Израильтяне захватили эту территорию у Сирии во время шестидневной войны 1967 года. В 1981 году регион внесли под израильскую юрисдикцию, такой шаг международного признания не получил.

Нетаньяху и ранее заявлял, что Голанские высоты являются составной частью древней истории Израиля. По словам политика, доказательство этого археологи нашли при раскопках десятков древних синагог.

Израильские войска впервые за 50 лет зашли на территорию Сирии 9 декабря. Военные вышли за пределы демилитаризованной буферной зоны на Голанских высотах. Накануне в Сирии пал режим Башара Асада, политику предоставили убежище в России.

Израиль Сирия Биньямин Нетаньяху
09 декабря 2024, 20:05
Школы и детские сады закроют в Абхазии из-за дефицита электричества
Pxhere
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В Абхазии с 10 декабря из-за энергокризиса на неделю отменят занятия в школах и детских садах. Об этом сообщил исполняющий обязанности премьер-министра республики Валерий Бганба на совещании в кабинете министров.

«Мы сегодня приняли решение пока на неделю с завтрашнего дня освободить школы, детские садики», - процитировал его Sputnik Абхазия.

По словам Бганбы, больницы будут работать в обычном режиме. Он заверил, что были предприняты все необходимые меры для обеспечения больниц достаточным количеством топлива на случай чрезвычайных ситуаций.

Ранее подачу электричества в Абхазии ограничили до четырех часов 40 минут. Такое решение объяснили «сложной ситуацией в энергоснабжении республики».

Исполняющий обязанности министра финансов республики Владимир Делба сообщил, что государственные служащие временно останутся без заработной платы , так как все средства будут направлены на оплату электричества, поступающего из России.

Школы Электричество Абхазия Детские сады
09 декабря 2024, 19:15
В Брашове рухнула самая большая елка Румынии
Pxhere
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В Румынии упала самая высокая рождественская елка, установленная на площади в Брашове. Об этом сообщило местное издание Bugetul.

Из-за сильного ветра ель сначала наклонилась, а затем упала. Люди, находившиеся на площади, разбежались. Высота дерева составила 29 метров, а его масса - 17 тонн. Ель установили в Брашове в середине ноября.

Ранее во время рождественского фестиваля во Франции на людей упала огромная металлическая фигура птицы. Конструкция парила над толпой на специальных тросах, но они не выдержали. Пострадали 13 человек. Участников праздника эвакуировали с места происшествия.

Новый год Румыния
09 декабря 2024, 18:51
Гарантии новых властей Сирии по российским базам назвали ненадежными
РИА «Новости»
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Гарантии новых властей Сирии, которые они дали России относительно военных баз, ненадежны. Об этом изданию «Ридус» заявил политолог Кирилл Семенов.

«По поводу гарантий сложно говорить, насколько они будут действительны, но можно исходить из того, что [Абу Мухаммад аль-] Джулани действительно все контролирует», - считает политолог.

Однако он отметил, что в Сирии остается много группировок, которые аль-Джулани не подчиняются и которые он пока не сумел подавить.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил , что обсуждать дальнейшую судьбу баз пока рано. Этот вопрос станет предметом обсуждения с новыми властями страны, добавил он.

Российские военные находятся в Сирии на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе по договору, заключенному в 2017 году сроком на 49 лет.

Сирия Россия Захват власти в Сирии
09 декабря 2024, 17:13
Падение режима Асада застало США врасплох
РИА «Новости»
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Потеря власти бывшим президентом Сирии Башаром Асадом стала неожиданностью для многих чиновников в США, даже тех, кто выступал за его отставку. Об этом сообщило издание The Washington Post.

«Американские чиновники далеки от уверенности в том, что повстанцы будут управлять гуманно или эффективно», - добавили авторы статьи.

Накануне Асад после переговоров с представителями оппозиции покинул пост президента и улетел вместе с семьей в Россию, где Владимир Путин предоставил им политическое убежище.

При этом старший научный сотрудник Центра АСТ Юрий Лямин выразил уверенность, что бывшего президента Сирии ждет почетная старость , и, кто бы ни выписывал ордера на арест Асада, Россия его никому не выдаст.

США Сирия Захват власти в Сирии Башар Асад

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