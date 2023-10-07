Нетаньяху заявил Байдену о необходимости длительной операции в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Соединенных Штатов Джо Байден провели телефонные переговоры в связи с обстрелом израильской территории. Об этом сообщил ТАСС.
Во время беседы глава израильского правительства поблагодарил американского лидера за поддержку. Он также заявил Байдену о необходимости длительной военной операции в секторе Газа.
Главной целью Израиля стала организация зачистки страны от террористов , сказал ранее Нетаньяху по итогам срочного совещания с руководством силовых структур страны. Он добавил, что Израиль находится в состоянии войны.
Премьер-министр обратился к населению с просьбой объединиться. По его словам, это необходимо для «победы в войне».
Военные из сектора Газа нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. Руководство страны в ответ объявило о начале контртеррористической операции «Железные мечи».