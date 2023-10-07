Нетаньяху заявил Байдену о необходимости длительной операции в секторе Газа

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Во время беседы глава израильского правительства поблагодарил американского лидера за поддержку. Он также заявил Байдену о необходимости длительной военной операции в секторе Газа.

Главной целью Израиля стала организация зачистки страны от террористов , сказал ранее Нетаньяху по итогам срочного совещания с руководством силовых структур страны. Он добавил, что Израиль находится в состоянии войны.

Премьер-министр обратился к населению с просьбой объединиться. По его словам, это необходимо для «победы в войне».

Военные из сектора Газа нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля. Руководство страны в ответ объявило о начале контртеррористической операции «Железные мечи».