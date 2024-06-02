02 июня 2024, 03:56

Нетаньяху в США назвали «военным преступником»

РИА «Новости»
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава ХАМАС Исмаил Хания виновны в нарушении международных норм. Об этом на своей странице в соцсети Х написал американский сенатор Берни Сандерс.

«Биньямин Нетаньяху - военный преступник. Его нельзя приглашать выступать перед конгрессом. Я там точно присутствовать не буду», - подчеркнул политик.

Так же он положительно отозвался по поводу выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Нетаньяху и Хании.

«Оба этих человека вовлечены в явные и возмутительные нарушения международных норм», - подчеркнул сенатор.

Ранее Нетаньяху резко осудил решение главного прокурора МУС Карима Хана добиться выдачи ордеров на арест самого Нетаньяху и главы Минобороны Израиля Йоава Галанта.

Израиль Суд Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху
02 июня 2024, 02:09
ВКС России уничтожили две базы боевиков в труднодоступных районах Сирии
РИА «Новости»
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ВКС России уничтожили две базы боевиков в Сирийской Арабской Республике. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в этой стране генерал-майор Юрий Попов.

ВКС России уничтожили две базы боевиков в Сирийской Арабской Республике. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в этой стране генерал-майор Юрий Попов.

«ВКС России нанесли удары по <…> местам базирования боевиков, <…> укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов», - сказал российский военный.

Ранее Попов рассказал о планах боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* нанести удары с помощью беспилотников по местам размещения контингента российских войск в Сирии.

В субботу министр обороны Турции Яшар Гюлер назвал условия вывода войск республики из Сирии.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Сирия Военные Россия Боевики
02 июня 2024, 01:19
Взрыв около судна у берегов Йемена в Британии назвали нападением
Unsplash
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Взрыв произошел на расстоянии около 90 километров от судна, которое двигалось вдоль побережья Йемена, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Взрыв произошел на расстоянии около 90 километров от судна, которое двигалось вдоль побережья Йемена, пострадавших нет. Об этом сообщила пресс-служба Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании ( UKMTO ).

«Капитан стал свидетелем взрыва на значительном расстоянии от судна», - отметили в ведомстве.

UKMTO квалифицировало происшествие как «нападение». Корабль продолжил путь в порт назначения. Экипажам других судов рекомендовали проходить этот район с осторожностью и «сообщать о любой подозрительной активности».

Ранее сообщалось, что Иран передал йеменским хуситам технологию производства противокорабельной ракеты, радиус действия которой составляет до 2000 километров.

Великобритания Корабли Взрывы Йемен
01 июня 2024, 22:42
Демонстрация боеготовности. США испытают ракеты Minuteman III
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты проведут два испытательных пуска межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Об этом сообщило командование космических сил страны ( USSF ).

Мероприятия запланировали провести на следующей неделе - 4 и 6 июня.

Пуски проведут с целью демонстрации боеготовности американских ядерных сил и проверки их эффективности, сообщили в ведомстве По данным командования USSF, российскую сторону предупредили о проведении испытаний.

Ранее Россия потребовала от Соединенных Штатов рассказать о планах размещения ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Речь идет о таких странах, как Япония и Южная Корея.

Ядерное оружие США Ракеты Россия
01 июня 2024, 21:21
За три минуты до старта. Первый пилотируемый запуск Starliner к МКС отложили
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Старт первого пилотируемого полета корабля Starliner компании Boeing к Международной космической станции перенесли. Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

Остановку объявили за три минуты и 50 секунд до старта. Причины отмены полета и его новую дату не назвали.

В космическом аппарате находились астронавты NASA Бэрри Уилмор и Сунита Уильямс.

Беспилотный полет Starliner на МКС состоялся в 2022 году.

Сегодня к международной космической станции пристыковался грузовой корабль «Прогресс МС-27». Стыковка прошла автоматическом режиме в 14:43 по московскому времени. Аппарат доставил на орбиту аппаратуру, одежду, топливо, питание, а также медицинские и санитарно-гигиенические средства.

МКС Космонавты Корабли Космос

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