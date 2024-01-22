«Нетаньяху трудно что-либо навязать». Евросоюз накажет Израиль за отказ от мирного плана

ЕС предложил создать по соседству с Израилем независимое государство Палестина на условиях взаимного дипломатического признания, невмешательства и экономического сотрудничества. По задумке европейцев, израильскому правительству дадут четкие гарантии безопасности, а палестинскому позволят интегрироваться в ближневосточный регион.

Руководство ЕС разослало странам-членам письмо, в котором предложило определить последствия для Израиля за отказ от предложенного мирного плана. Один из собеседников издания заявил, что у сообщества нет настолько же сильных рычагов влияния на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, как у США. Однако существует соглашение об ассоциации, которое обеспечило ему торговлю со Старым светом.

«Нетаньяху трудно что-либо навязать. Но он, возможно, не будет рядом вечно», - сказал один из чиновников.

Конфликт в секторе Газа обострился в октябре 2023 года после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Арабские страны подготовили другой мирный план , поддержанный США.