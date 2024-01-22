22 января 2024, 06:18

«Нетаньяху трудно что-либо навязать». Евросоюз накажет Израиль за отказ от мирного плана

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Страны Евросоюза начали обсуждать возможное наказание Израилю за отказ от предложенного сообществом мирного плана урегулирования ситуации в секторе Газа. Они смогут использовать соглашение об ассоциации, ответственное за торговые отношения, сообщило издание The Financial Times.

ЕС предложил создать по соседству с Израилем независимое государство Палестина на условиях взаимного дипломатического признания, невмешательства и экономического сотрудничества. По задумке европейцев, израильскому правительству дадут четкие гарантии безопасности, а палестинскому позволят интегрироваться в ближневосточный регион.

Руководство ЕС разослало странам-членам письмо, в котором предложило определить последствия для Израиля за отказ от предложенного мирного плана. Один из собеседников издания заявил, что у сообщества нет настолько же сильных рычагов влияния на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, как у США. Однако существует соглашение об ассоциации, которое обеспечило ему торговлю со Старым светом.

«Нетаньяху трудно что-либо навязать. Но он, возможно, не будет рядом вечно», - сказал один из чиновников.

Конфликт в секторе Газа обострился в октябре 2023 года после нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Арабские страны подготовили другой мирный план , поддержанный США.

Израиль Санкции Евросоюз Конфликт Израиля и Палестины
22 января 2024, 07:04
Крупная утечка пара с АЭС произошла в Японии
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В японской префектуре Фукуи произошла авария на АЭС «Такахама». Энергетическая компания Kansai Electric Power Co объявила об утечке пара в машинном зале первого энергоблока, сообщило РИА «Новости».

Сотрудник заметил неполадки 21 января в 23:25 (17:25 по московскому времени). Утечка пара произошла около одного из трех бустерных насосов для подачи воды во второй контур. Специалисты подключили третий насос, не задействованный в работе, и отключили поврежденный. Работы заняли около 3,5 часа.

Пресс-служба компании заявила, что произошедшее не сказалось на работе АЭС «Такахама», а замеры не показали радиоактивного воздействия на окружающую среду. Администрация станции решила проверить узел системы. Для этого выработку энергии временно сократят на 40%.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии ужесточили требования к работе атомных электростанций. Особенно строгую инспекцию прошли АЭС, которые работали более 40 лет, такие как АЭС «Такахама».

Япония АЭС
22 января 2024, 06:32
США подтвердили гибель двух спецназовцев в Аденском заливе у берегов Сомали
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В Аденском заливе у берегов Сомали во время высадки на судно пропали два американских спецназовца. Их признали погибшими. Такое заявление выпустило центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своем сайте.

«Мы с сожалением сообщаем, что после продолжавшихся 10 дней тщательных поисков два бойца SEAL были обнаружены, и их статус был изменен на „погибшие“», - сообщили военные.

Два военнослужащих спецназа Военно-морских сил США исчезли во время высадки на судно, которое предположительно перевозило иранское вооружение. Им приказали досмотреть его. После обнаружения тел объявили о завершении поисково-спасательной операции. Теперь военные займутся поднятием сослуживцев на поверхность.

Американский военнослужащий получил ранение на авиабазе «Айн аль-Асад» в Ираке во время ракетной атаки боевиков. Несколько других солдат отправили на обследование из-за подозрений на наличие черепно-мозговых травм.

США Африка Пентагон Военные
22 января 2024, 04:14
Сюрприз от прежних хозяев. Семья нашла человеческую голову в морозилке купленного дома
РИА «Новости»
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Американская семья нашла человеческую голову в морозилке только что купленного дома. О страшном случае в штате Колорадо написала газета New York Post.

По данным издания, эта история произошла в городе Гранд-Джанкшен. В начале января семья купила там дом. Когда они делали уборку и разбирали оставленные прежними хозяевами вещи, то обратили внимание на морозильную камеру во дворе.

«Они чистили ее, чтобы упаковать, а там внутри оказалась черная сумка. Они открыли сумку, и из нее выпала человеческая голова», - сообщил сосед семейства.

Соседи рассказали, что раньше в доме жила пожилая женщина с сыном. Они ни с кем не общались и уехали сразу после продажи жилья. Полиция приступила к расследованию дела.

В декабре двое иностранцев убили и расчленили жительницу Набережных Челнов. Злоумышленники избавились от тела по частям, после чего ограбили квартиру.

США Убийства Семья Полиция
22 января 2024, 04:07
Перекрывший Босфорский пролив российский танкер отбуксировали
Freepik
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Перекрывший Босфорский пролив российский нефтяной танкер отбуксировали к причалу в Стамбуле. Об этом РИА «Новости» сообщили генеральном управлении береговой охраны Турции.

«Судно Peria отбуксировано к причалу Кючюкчекмедже в Стамбуле», - уточнили в управлении.

Проход судов через пролив возобновили с 20:00 (время совпадает с московским), после почти 14 часов перерыва.

В агентстве также сообщили об ограничении транзита судов со скоростью меньше десяти узлов через пролив Дарданеллы из-за штормовой погоды.

Транзит судов через Босфор временно приостановили из-за поломки нефтяного танкера Peria, следовавшего из России в Измир под флагом Либерии. Во время прохода через пролив в районе деревни Кечилик у судна сломался якорь. В результате танкер заблокировал движение в Босфоре в оба направления.

Ранее Турция отказалась пропустить через проливы Босфор и Дарданеллы подаренный Украине Великобританией тральщик.

Турецкие власти тщательно соблюдают правила Конвенции Монтре, гарантирующие стабильность в Черном море. В рамках соглашения всего в акватории будут нести службу четыре корабля: суда минного поиска и корабли управления.

Турция Нефть Россия Стамбул

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