Нетаньяху распустил созданный после первой атаки ХАМАС кабинет военных действий

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По данным газеты Israel Hayom , премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху 16 июня провел заседание узкого кабмина по вопросам безопасности. На совещании он сообщил, что формирование чрезвычайного военного кабинета министров было частью коалиционного соглашения с Ганцем по его же просьбе.

«После ухода Ганца такого форума больше не будет», - сказал Нетаньяху.

Заявление последовало после того, как министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир попросил включить его в чрезвычайный военный кабмин после отставки Ганца.

В начале июня министр без портфеля Бени Ганц заявил, что выходит из чрезвычайного правительства Нетаньяху. Он пояснил, что премьер-министр мешает стране двигаться к настоящей победе.