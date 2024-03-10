10 марта 2024, 22:37

Нетаньяху раскрыл сроки завершения военной операции в секторе Газа

Unsplash
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Израильская военная операция против участников палестинского движения ХАМАС в секторе Газа может закончиться через один-два месяца. Об этом заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху в беседе с Politico.

По его словам, бойцы ЦАХАЛ ликвидировали три четверти террористических батальонов палестинской группировки.

«И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. Они займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», - сказал Нетаньяху.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В тот день ХАМАС пустило в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская сторона нанесла ответные удары и заявила о переходе страны в «состояние войны».

Ранее число погибших в палестинском анклаве увеличилось до 31 045 , а пострадавших - до 72 654.

Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины
10 марта 2024, 21:17
Атаки хуситов в Красном море оказались выгодны РЖД — СМИ
РИА «Новости»
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Международные логистические компании из-за нестабильной ситуации в Красном море переориентировали грузопотоки на российское направление. Об этом сообщила The Financial Times.

Спрос на доставку товаров из Азии в Европу через территорию России резко вырос примерно на 40% с декабря 2023 года и привел к увеличению прибыли Российских железных дорог (РЖД).

Причиной такой ситуации стали боевые действия в ближневосточном регионе, в ходе которых хуситы обстреливают западные торговые суда.

Перевозка товаров по российской железнодорожной сети оказалась более быстрой по сравнению с доставкой грузов контейнеровозами в обход Африки.

«Подавляющее количество идет через Россию», - рассказали изданию в немецкой логистической компании DHL.

Ране боевики движения «Ансар Алла» атаковали коммерческое судно и несколько эсминцев США у берегов Йемена.

Африка Дороги Европа Россия
10 марта 2024, 18:54
Инаугурация седьмого лидера Венгрии состоялась в Будапеште
Unsplash
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Церемония инаугурации президента Венгрии Тамаша Шуйока завершилась перед президентским дворцом в Будапеште. Об этом сообщило РИА «Новости».

На мероприятии присутствовали премьер-министр страны Виктор Орбан, спикер парламента Ласло Кевер, а также бывшие президенты Янош Адер и Пал Шмитт.

На площади прозвучал «Марш Ракоци» композитора Гектора Берлиоза. Нового лидера государства поприветствовали почетный батальон и гусарское подразделение имени графа Ференца Надашди, после чего на сцену вынесли флаги Венгрии.

Фолк-певица Ханга Качо исполнила гимн Венгрии, артистка Анна Кубик зачитала стихотворение поэта Тибора Дюрковича «Нация», а хор Будапештской коллегии адвокатов спел народные песни. Нового президента также поприветствовали представители четырех исторических церквей страны.

В конце февраля парламент единогласно проголосовал за отставку венгерского президента Каталины Новак из-за скандала с помилованием преступника. Весной 2023 года она удовлетворила прошение о помиловании экс-замдиректора детского дома, который скрывал преступления педофила.

Венгрия Музыка
10 марта 2024, 18:16
Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» стал худшей картиной года
Pxhere
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Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» стал лидером по числу антипремий «Золотая малина» за 2023 год. Как сообщил RT, авторам и персонажам киноленты присудили пять статуэток.

Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» стал лидером по числу антипремий «Золотая малина» за 2023 год. Как сообщил RT , авторам и персонажам киноленты присудили пять статуэток.

«Картина признана худшим фильмом года, а также самым неудачным ремейком, плагиатом или продолжением», - написали авторы материала.

Срок действия прав на Винни Пуха истек в 2023 году, поэтому кинематографисты смогли легально использовать классическое произведение. Фильм стал очень вольной адаптацией книг Алана Милна и Эрнеста Шепарда. По сюжету Винни Пух и Пятачок, обозлившись на бросившего их Кристофера Робина, убивали всех, кто попадался в их лесу, а затем отомстили и главному обидчику.

Актриса Меган Фокс получила сразу две «Золотые малины»: за роли в картинах «Неудержимые 4» и «Джонни и Клайд». Организаторы антипремии также остались разочарованы игрой Сильвестра Сталлоне в четвертой части «Неудержимых».

Ранее, в 2023 году, статуэтки «Золотой малины» получили Джаред Лето, Том Хэнкс и фильм о Мэрилин Монро «Блондинка». В категории «Худший сиквел, ремейк или пародия» антипремия досталась ленте «Пиноккио».

Награду «за сомнительные достижения в кинематографе» придумал публицист Джон Уилсон в 1981 году, лауреатов объявляют накануне вручения «Оскара».

Книги Фильмы
10 марта 2024, 17:51
Пьяного экс-премьера Эстонии сняли с рейса в Финляндии
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Бывшего премьера Эстонии Таави Рыйваса, предположительно нетрезвого, сняли с самолета в аэропорту Хельсинки, сообщило издание Delfi. При этом сам политик назвал информацию о том, что был пьян, клеветой, и заявил о споре со стюардессами.

По версии издания, финская полиция сняла Рыйваса с рейса вечером 9 марта. Он был в составе бизнес-делегации, сопровождавшей главу МИД республики Маргуса Цахкну во время визита в Японию. Отмечается, что бывший эстонский премьер был нетрезв еще до посадки.

Таави Рыйвас пояснил журналистам, что поскандалил со стюардессами по поводу использования ноутбука. Он подал жалобу в авиакомпанию, потребовав возместить ущерб.

Ранее с рейса Москва - Барнаул сняли раненого бойца СВО, который якобы курил в самолете. В беседе с «360» он пояснил, что на самом деле курил перед этим, и от него просто шел запах сигарет. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав участника спецоперации.

Финляндия Самолеты Эстония

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