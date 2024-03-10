Нетаньяху раскрыл сроки завершения военной операции в секторе Газа

По его словам, бойцы ЦАХАЛ ликвидировали три четверти террористических батальонов палестинской группировки.

«И мы близки к окончанию последней части в боевых действиях. Они займут не более двух месяцев. Может быть, шесть недель, может быть, четыре», - сказал Нетаньяху.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В тот день ХАМАС пустило в сторону еврейского государства тысячи ракет. Израильская сторона нанесла ответные удары и заявила о переходе страны в «состояние войны».

Ранее число погибших в палестинском анклаве увеличилось до 31 045 , а пострадавших - до 72 654.