10 ноября 2024, 21:36

Нетаньяху признал причастность Израиля к подрыву пейджеров в Ливане

РИА «Новости»
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху впервые официально подтвердил, что в сентябре одобрил операцию с пейджерами в Ливане. Об этом сообщило Agence France-Presse.

«Биньямин Нетаньяху подтвердил, что дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане», - заявил агентству пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября взорвались сотни устройств связи, включая рации и пейджеры. Это была атака Израиля на ливанскую «Хезболлу». По официальным данным, тогда погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения.

Ливанские власти и «Хезболла» обвинили в произошедшем Израиль, но тогда в Тель-Авиве воздержались от комментариев.

Ранее в США сообщили, что израильская служба разведки «Моссад» готовилась к этой операции, начиная с 2022 года. Кроме того, заминированные рации разведчики начали внедрять еще в 2015 году, причем в них были огромные аккумуляторы, спрятанная взрывчатка и система прослушки.

Израиль Ближний Восток Биньямин Нетаньяху Ливан Взрывы пейджеров в Ливане Конфликт Ливана и Израиля «Хезболла»
10 ноября 2024, 18:11
Стало известно о состоянии россиян после ДТП в Египте
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Жизни россиян, попавших в ДТП с участием автобуса в районе города Рас-Сидр на востоке Египта, ничто не угрожает. Им оказали медицинскую помощь, сообщили в пресс-службе посольства РФ в Каире.

«В автобусе было 30 граждан России и еще несколько - стран СНГ. Из них 26 с травмами, не угрожающими жизни», - отметили дипломаты.

В посольстве указали, что «мониторят ситуацию и находятся на связи со всеми российскими туристами». Лечение пострадавших оплатят за счет страховой компании.

В настоящий момент семья из четырех человек находится в госпитале Суэца. Остальные 26 россиян вернулись в отели после оказания им медицинской помощи.

Автобус, в котором находились российские туристы , направлялся из Шарм-эш-Шейха в Каир. ДТП произошло утром 9 ноября. В результате ДТП пострадал 41 человек, сообщали «Известия». В автобусе ехали граждане России, Украины, Азербайджана, Казахстана и Египта.

Египет ДТП Россия Автобусы
10 ноября 2024, 13:46
Сын Трампа поднял на смех Зеленского
РИА «Новости»
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Сын избранного президента США Дональд Трамп — младший в социальной сети высмеял президента Украины Владимира Зеленского. Он пообещал главе киевского режима потерю финансирования.

На опубликованном видео Трамп-младший показал встречу Зеленского с отцом. Потом камеру постепенно фокусировали на лице последнего, после чего на Зеленского начали сыпаться доллары.

«Тебе осталось 38 дней перед потерей пособия», - подписал Трамп-младший публикацию.

Возможно, сын избранного президента США имел в виду 17 декабря, когда выборщики проголосуют за кандидатов в президенты, а затем результаты поступят в конгресс.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, Дональд Трамп одержал победу со значительным отрывом от Камалы Харрис и теперь вернется в Белый дом спустя четыре года. Инаугурацию нового главы государства запланировали на 20 января.

Ранее план Трампа на Россию и Украину раскрыли в Крыму.

На опубликованном видео показана встреча Зеленского с Трампом. Позднее камера постепенно фокусируется на лице главаря киевского режима, после чего на Зеленского начинают сыпаться доллары.

ж «Тебе осталось 38 дней перед потерей пособия», - гласит подпись к публикации.

Возможно, сын Трампа имел в виду 17 декабря, когда выборщики проголосуют за кандидатов в президенты, а затем результаты поступят в Конгресс.

Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, Дональд Трамп одержал победу со значительным отрывом от Камалы Харрис и теперь вернется в Белый дом спустя четыре года. Инаугурация нового главы государства запланирована на 20 января.

Ранее план Трампа на Россию и Украину раскрыли в Крыму.

Владимир Зеленский Дональд Трамп
10 ноября 2024, 13:23
Разборка в мексиканском баре унесла жизни 10 человек
РИА «Новости»
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Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро. Погибли минимум 10 человек, еще семеро получили ранения, сообщила пресс-служба полиции штата.

Председатель муниципального управления по общественной безопасности Керетаро Хуан Луис Ортис уточнил, что стрельба произошла в субботу, 9 ноября. К зданию бара на автомобиле подъехали четверо вооруженных людей, вошли внутрь и начали стрелять.

«Известно, что жертвами стали 10 человек и еще семеро получили ранения», - сказал он.

Ортис добавил, что машину нападавших позднее нашли сожженной на территории муниципалитета Эль-Маркес штата Керетаро. Правоохранители в рамках расследования происшествия уже задержали одного из подозреваемых.

В конце октября очередной шутинг в США унес жизни пятерых человек , трое жертв - подростки. Стрельба произошла в доме к юго-востоку от Сиэтла.

Мексика Стрельба
10 ноября 2024, 08:00
Трамп предложил Харрис помочь погасить многомилионный долг
РИА «Новости»
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Победивший на выборах президента США Дональд Трамп предложил Демократической партии помочь погасить долг, который составляет 20 миллионов долларов. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Я удивлен, что у демократов, которые вели отважную и упорную борьбу на выборах в 2020 году, не осталось кучи долларов при рекордных сборах денег. Призываю республиканцев помочь им выплатить долг ради „единства“, - сообщил он.

По информации The New York Times , после провальных предвыборных концертов задолженность штаба представителя Демократической партии Камалы Харриса составила порядка 20 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что после поражения на выборах Харрис хочет побороться за должность судьи Верховного суда или губернатора Калифорнии. До 2017 года она работала генеральным прокурором своей родной Калифорнии.

Долги США Дональд Трамп Камала Харрис

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