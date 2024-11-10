Нетаньяху признал причастность Израиля к подрыву пейджеров в Ливане

«Биньямин Нетаньяху подтвердил, что дал разрешение на проведение операции с пейджерами в Ливане», - заявил агентству пресс-секретарь израильского премьера Омер Достри.

В разных районах Ливана 17 и 18 сентября взорвались сотни устройств связи, включая рации и пейджеры. Это была атака Израиля на ливанскую «Хезболлу». По официальным данным, тогда погибли 37 человек и более трех тысяч получили ранения.

Ливанские власти и «Хезболла» обвинили в произошедшем Израиль, но тогда в Тель-Авиве воздержались от комментариев.

Ранее в США сообщили, что израильская служба разведки «Моссад» готовилась к этой операции, начиная с 2022 года. Кроме того, заминированные рации разведчики начали внедрять еще в 2015 году, причем в них были огромные аккумуляторы, спрятанная взрывчатка и система прослушки.