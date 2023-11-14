Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к любому сценарию с «Хезболлой»

«На севере в данный момент идет мощный обмен ударами. Мы бьем по „Хезболле“, но мое указание ЦАХАЛ - готовиться к любому сценарию. Я предлагаю „Хезболле“ не испытывать Государство Израиль, так как это стало бы ошибкой всей их жизни», - сказал Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Израиля заявил о своем решительном настрое по вопросу победы над радикальным палестинским движением ХАМАС. Он отметил, что в случае необходимости готов противостоять всему миру. Также Нетаньяху назвал моральной и фактической ошибкой призыв французского лидера Эммануэля Макрона остановить боевые действия.