Нетаньяху приказал армии Израиля готовиться к любому сценарию с «Хезболлой»
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) готовиться к любому развитию событий в случае обострения конфликта с ливанской группировкой «Хезболла» на севере. Об этом он заявил на встрече с руководством северных муниципалитетов, передало РИА «Новости».
«На севере в данный момент идет мощный обмен ударами. Мы бьем по „Хезболле“, но мое указание ЦАХАЛ - готовиться к любому сценарию. Я предлагаю „Хезболле“ не испытывать Государство Израиль, так как это стало бы ошибкой всей их жизни», - сказал Нетаньяху.
Ранее премьер-министр Израиля заявил о своем решительном настрое по вопросу победы над радикальным палестинским движением ХАМАС. Он отметил, что в случае необходимости готов противостоять всему миру. Также Нетаньяху назвал моральной и фактической ошибкой призыв французского лидера Эммануэля Макрона остановить боевые действия.