Нетаньяху пригрозил Ливану жесткими последствиями при вступлении «Хезболлы» в конфликт
Ливан получит разрушительные последствия, если шиитская организация «Хезболла» подключится к конфликту между Израилем и палестинской стороной. Такое заявление сделал глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяъху, сообщило РИА «Новости».
«Если движение „Хезболлах“ решит вступить в войну, то оно еще соскучится по Второй ливанской войне. Оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», - заверил Нетаньяху.
Израильская авиация атаковала позиции «Хезболлы» в ответ на ракетные обстрелы района Ципорена на ливанской границе. Они упали и взорвались в незаселенной местности.
Ранее израильским силовикам удалось задержать 46 палестинцев, подозреваемых в терроризме , во время ночного рейда на Западном берегу реки Иордан. Среди них 27 активистов движения ХАМАС.