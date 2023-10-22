Нетаньяху пригрозил Ливану жесткими последствиями при вступлении «Хезболлы» в конфликт

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«Если движение „Хезболлах“ решит вступить в войну, то оно еще соскучится по Второй ливанской войне. Оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», - заверил Нетаньяху.

Израильская авиация атаковала позиции «Хезболлы» в ответ на ракетные обстрелы района Ципорена на ливанской границе. Они упали и взорвались в незаселенной местности.

Ранее израильским силовикам удалось задержать 46 палестинцев, подозреваемых в терроризме , во время ночного рейда на Западном берегу реки Иордан. Среди них 27 активистов движения ХАМАС.