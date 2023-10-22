Нетаньяху пригласил в Израиль глав Франции, Испании и Нидерландов
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и коллегами из Нидерландов и Испании Марком Рютте и Педро Санчесом. Об этом сообщила канцелярия Нетаньяху, передал ТАСС.
«Премьер-министр отметил единство и решимость народа [Израиля] уничтожить военный потенциал и власть ХАМАС и заявил, что победа Израиля над ХАМАС - победа всего мира», - сказано в сообщении.
В канцелярии отметили, что в скором времени вышеперечисленные политики посетят Израиль. В разговоре с ними Нетаньяху выразил благодарность за поддержку права еврейского государства на самозащиту от «жестокого террора ХАМАС».
По информации от источников, Макрон и Рютте прибудут в Израиль с рабочим визитом 23 и 24 октября.
Ранее газета Maariv сообщила, что большинство граждан Израиля призвали премьера страны взять ответственность за нападение движения ХАМАС. Так уже поступили руководитель ЦАХАЛ и министр финансов страны.