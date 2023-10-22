Нетаньяху пригласил в Израиль глав Франции, Испании и Нидерландов

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«Премьер-министр отметил единство и решимость народа [Израиля] уничтожить военный потенциал и власть ХАМАС и заявил, что победа Израиля над ХАМАС - победа всего мира», - сказано в сообщении.

В канцелярии отметили, что в скором времени вышеперечисленные политики посетят Израиль. В разговоре с ними Нетаньяху выразил благодарность за поддержку права еврейского государства на самозащиту от «жестокого террора ХАМАС».

По информации от источников, Макрон и Рютте прибудут в Израиль с рабочим визитом 23 и 24 октября.

Ранее газета Maariv сообщила, что большинство граждан Израиля призвали премьера страны взять ответственность за нападение движения ХАМАС. Так уже поступили руководитель ЦАХАЛ и министр финансов страны.