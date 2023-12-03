Нетаньяху предупредил «Хезболлу» о последствиях полномасштабной войны с Израилем

«Мы восстановим безопасность на севере и на юге. Если „Хезболла“ совершит ошибку и начнет крупномасштабную войну, она уничтожит Ливан собственными руками», - пригрозил Нетаньяху на пресс-конференции.

Он указал, что в последние недели ЦАХАЛ регулярно отвечает на атаки со стороны ливанской группировки на северной границе. Уничтожаются «террористические ячейки» и боеприпасы.

Еще в середине ноября премьер отметил, что попытки «Хезболлы» «испытывать» Израиль могут стать для нее «ошибкой всей жизни». При этом Нетаньяху призвал ЦАХАЛ « готовиться к любому сценарию » в связи с обменом ударами с «Хезболлой» на севере.

Ранее СМИ писали о наличии у шиитской группировки противокорабельных ракет «Яхонт» , полученных более 10 лет назад в Сирии.