Нетаньяху предрекли незавидную участь

По его мнению, это может случиться в рамках «внутриизраильских разборок».

Политолог назвал парламентские выборы в Израиле формой отставки Нетаньяху и предположил, что идея принадлежала администрации лидера США Джо Байдена.

«Совершенно очевидно, что [лидер демократического большинства в Сенате США Чак] Шумер выдвинул эту идею не по собственной инициативе. Он озвучил позицию администрации Байдена, на которую усиливается давление из-за нерешенного вопроса пакета помощи Израилю», - подчеркнул Васильев.

Он добавил, что Белый дом почти исчерпал возможности воздействия на израильского премьера. Единственным инструментом остался финансовый - США могут не выделять стране «миллиарды». Однако Израиль сможет продолжать боевые действия и за счет своих ресурсов и пока движется к эскалации конфликта, отметил эксперт.

Около 10 дней назад Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская военная операция против ХАМАС в секторе Газа может завершиться уже через один-два месяца.