Нетаньяху посетил Газу и пообещал добиться полной победы над ХАМАС

Нетаньяху отметил, что израильское государство делает все, чтобы вернуть похищенных граждан.

«Ничто нас не остановит, и мы убеждены, что у нас есть сила воли и решимость достичь всех целей войны, и мы это сделаем»», - заявил он.

Премьер посетил в анклаве один из обнаруженных израильскими военными туннелей ХАМАС, поговорил с солдатами и командирами, а также познакомился с мерами безопасности, отметило издание.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти могут ограничить поставки оружия Израилю. Он отметил, что Белый дом считает эффективным нынешний подход к палестино-израильскому конфликту, так как он позволяет добиться результатов в деле освобождения заложников, поставках гуманитарной помощи жителям анклава и временного прекращения боевых действий.