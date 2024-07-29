Нетаньяху поручили выбрать формат ответа «Хезболле» за удар по Голанским высотам

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Два БПЛА MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с бомбардировщиками Су-24 ВКС РФ в Сирии. Об этом заявил заместитель руководителя центра России по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Олег Игнасюк на брифинге.

По его словам, сближения случились в периоды с 08:57 до 09:00 и с 09:50 до 09:54 на высоте примерно 6,5 тысячи метров около провинции Хомс.

«Зафиксированы два инцидента, связанные с опасным сближением двух беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper „коалиции“ с самолетами Су-24 ВКС России», - заявил Игнасюк.

Он отметил, что российский самолет в тот момент совершал плановый полет в сирийском воздушном пространстве.

Ранее, 13 июля, Игнасюк рассказал, что в небе Сирии беспилотник «коалиции» также допустил опасное сближение с самолетом России Су-35. Столкновения смогли избежать благодаря профессионализму российского летчика.