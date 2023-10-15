Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС
Израильские военные уничтожат движение ХАМАС. Об этом на заседании правительства Израиля заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщил ТАСС.
«Они думали, что Израиль распадется. Но мы уничтожим ХАМАС. Наши военные знают, что вся страна их поддерживает. Они отлично понимают цель этой миссии. Армия готова начать в любое время, чтобы уничтожать восставших против нас кровожадных монстров», - сказал он.
Ранее руководство ЦАХАЛ объявило целью наземной операции в секторе Газа уничтожение верхушки палестинской группировки ХАМАС. До этого израильские военные вернули себе контроль над захваченными военными постами и общинами.
Министерство здравоохранения Палестины заявляло о полном разрушении ведущих медицинских учреждений в Газе из-за обстрелов со стороны Израиля. В ведомстве предупредили, что на территории тяжелая гуманитарная ситуация , которая может привести к распространению эпидемий.
Многие страны посчитали действия ЦАХАЛ в конфликте с ХАМАС избыточными. Министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом заявлял, что Израиль уже вышел за пределы необходимой самообороны.