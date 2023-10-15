Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС

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«Они думали, что Израиль распадется. Но мы уничтожим ХАМАС. Наши военные знают, что вся страна их поддерживает. Они отлично понимают цель этой миссии. Армия готова начать в любое время, чтобы уничтожать восставших против нас кровожадных монстров», - сказал он.

Ранее руководство ЦАХАЛ объявило целью наземной операции в секторе Газа уничтожение верхушки палестинской группировки ХАМАС. До этого израильские военные вернули себе контроль над захваченными военными постами и общинами.

Министерство здравоохранения Палестины заявляло о полном разрушении ведущих медицинских учреждений в Газе из-за обстрелов со стороны Израиля. В ведомстве предупредили, что на территории тяжелая гуманитарная ситуация , которая может привести к распространению эпидемий.

Многие страны посчитали действия ЦАХАЛ в конфликте с ХАМАС избыточными. Министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с саудовским коллегой Фейсалом бен Фарханом заявлял, что Израиль уже вышел за пределы необходимой самообороны.