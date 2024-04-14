Нетаньяху пообещал Израилю победу над Ираном

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«Мы остановили эту атаку, мы перехватили ракеты. Вместе мы победим», - написал он.

В ночь на воскресенье, 14 апреля, иранские военные нанесли воздушный удар беспилотниками и ракетами по территории Ирана. В стране объяснили эту меру гарантированным Уставом ООН правом на самооборону.

Президент США Джо Байден заявлял, что американские военные помогли Израилю отбиться от атаки. По его словам, ВВС сбили порядка 70 ударных беспилотников и три баллистические ракеты. Глава государства указал на высокое мастерство сил обороны.

В палестинском движении ХАМАС отмечали, что Иран совершил надлежащий военный ответ Израилю на атаку израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.