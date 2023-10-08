Нетаньяху поговорил по телефону с Зеленским, Шольцем, Мелони и Сунаком
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами правительств Италии и и Великобритании Джорджей Мелони и Риши Сунаком. Об этом сообщили в канцелярии Нетаньяху.
Представители указанных государств выразили безоговорочную поддержку прав Израиля защищать себя от атак палестинского движения ХАМАС столько, сколько потребуется.
Минэкономразвития РФ призвало российских туристов отложить посещение Израиля в ближайшее время. Путешественникам следует дождаться нормализации обстановки в стране.
Днем 8 октября Израиль официально объявил войну Палестине. Это соответствует статье № 40 Основного закона правительства, заявили в канцелярии премьер-министра.
Накануне группировка ХАМАС выпустила по Израилю тысячи ракет со стороны сектора Газа. Десятки палестинских боевиков прорвались на израильскую территорию.