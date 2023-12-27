Нетаньяху осудили за высказывание про управление Газой

Нетаньяху заявил, что не позволит Палестинской национальной администрации снова управлять анклавом. В ответ на это Нофаль уточнил, что администрация не оставляла Газу. Ее представители не переставали выполнять функции «по созданию лучших условий жизни для народа», подчеркнул посол.

«Этими заявлениями Нетаньяху вбивает последний гвоздь в крышку гроба соглашений Осло и мирного процесса в целом, который израильтяне подрывают уже более 25 лет, особенно принцип сосуществования двух государств», - добавил Нофаль.

Нетаньяху назвал условия для прекращения боевых действий в Газе. По его словам, столкновения прекратятся после того, как Израиль добьется демилитаризации анклава. Также премьер назвал важным условием уничтожение палестинских радикалов ХАМАС и дерадикализацию населения.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов назвал планы Нетаньяху по достижению мира в Газе оторванными от реальности и не отвечающими реальному положению дел.