Нетаньяху осудил решение прокурора МУС по ордерам на арест

Нетаньяху назвал это решение абсурдным и ложным, направленным не только против него и главы военного ведомства, но и в целом против всего израильского государства, сообщило РИА «Новости». Он добавил, что категорически отвергает сравнение демократического Израиля с палестинскими боевиками, которое сделал прокурор МУС, поместив на одну скамью лидеров его страны и «подлых убийц» из ХАМАС.

«Именно так выглядит новый антисемитизм, который переместился из университетских кампусов на Западе в гаагский суд», - заявил он в видеообращении к нации.

Кроме того, никакие решения гаагского суда или международного форума не помешают его стране использовать право на самооборону и добиться поражения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, подчеркнул премьер.

Ранее прокурор МУС Карим Ахмад Хан запросил выдачу ордеров. По мнению востоковеда Кирилла Семенова, Нетаньяху будет затягивать конфликт в Газе до момента прихода к власти в США Дональда Трампа.