20 мая 2024, 21:54

Нетаньяху осудил решение прокурора МУС по ордерам на арест

РИА «Новости»
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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал проявлением «нового антисемитизма» решение главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге из-за его намерений добиться выдачи ордеров на арест для него и главы Минобороны страны. Причина — предполагаемые преступления Израиля против человечности в секторе Газа.

Нетаньяху назвал это решение абсурдным и ложным, направленным не только против него и главы военного ведомства, но и в целом против всего израильского государства, сообщило РИА «Новости». Он добавил, что категорически отвергает сравнение демократического Израиля с палестинскими боевиками, которое сделал прокурор МУС, поместив на одну скамью лидеров его страны и «подлых убийц» из ХАМАС.

«Именно так выглядит новый антисемитизм, который переместился из университетских кампусов на Западе в гаагский суд», - заявил он в видеообращении к нации.

Кроме того, никакие решения гаагского суда или международного форума не помешают его стране использовать право на самооборону и добиться поражения палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, подчеркнул премьер.

Ранее прокурор МУС Карим Ахмад Хан запросил выдачу ордеров. По мнению востоковеда Кирилла Семенова, Нетаньяху будет затягивать конфликт в Газе до момента прихода к власти в США Дональда Трампа.

Израиль Уголовное дело Суд Преступления Боевики Конфликт Израиля и Палестины Гаагский суд Биньямин Нетаньяху
20 мая 2024, 20:07
Ассанж сможет подать апелляцию на решение по экстрадиции в США
РИА «Новости»
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Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу разрешили подать апелляцию на решение об экстрадиции в США. Такие данные со ссылкой на источники опубликовало Reuters.

По информации агентства, о предоставлении Ассанжу этого разрешения заявили два судьи Высокого суда Лондона. Решение приняли на фоне заявления основателя WikiLeaks о возможной дискриминации как гражданина иностранного государства.

По словам его адвоката Эдварда Фитцджеральда, судьям не стоит верить заверениям прокуроров США о том, что Ассанж сможет получить защиту, предусмотренную первой поправкой к американской Конституции, гарантирующей свободу слова. Их слова, по оценке юриста, «явно недостаточная гарантия».

В минувшем апреле президент США Джо Байден сообщал, что страна рассматривает просьбу Австралии о закрытии дела Ассанжа.

США Джулиан Ассанж
20 мая 2024, 19:27
Названа дата похорон президента Ирана Раиси
Global Look Press
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Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Начиная с завтрашнего дня в Тебризе начнется церемония прощания со всеми погибшими в авиакатастрофе. Об этом сообщило агентство Mehr.

Правительственная делегация во главе с Раиси погибла при крушении вертолета в минувшее воскресенье, 19 мая, в горной местности северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Глава государства прибыл туда для участия в церемонии по запуску гидроузлов. Спасатели добрались до места крушения только на следующий день. Они подтвердили, что в результате происшествия никто не выжил.

Организацией траурных мероприятий и церемонией погребения займется специальный правительственный комитет под руководством вице-президента Мохсена Мансури.

«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», - заявил он в беседе с журналистами.

Шиитская святыня, где похоронят погибшего лидера страны, располагается в городе Мешхеде, втором по размерам после Тегерана населенном пункте Ирана.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 15:24
Польша отказалась от выполнения нового закона ЕС по мигрантам
РИА «Новости»
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Принятый Евросоюзом новый пакет законов о предоставлении убежища мигрантам отказались исполнять власти Польши. В стране объяснили, что приютили у себя много жителей соседней Украины и не готовы к дополнительному приему иностранцев.

Как напомнило РИА «Новости» , принятый пакет документов предназначался для ослабления миграционного давления на страны Южной Европы, которые в основном сталкиваются с миграционными потоками из стран Африки и Ближнего Востока. Законопроект предусматривал равномерное распределение беженцев между всеми странами блока.

Против новых законов выступили Венгрия и Польша, но к ним никто не прислушался.

Глава польского правительства Дональд Туск на своей странице в социальной сети X подчеркнул, что не намерен открывать границу для беженцев с других направлений Евросоюза, а также откажется платить по 20 тысяч евро за каждого не допущенного беженца, как этого требует новый закон.

В Еврокомиссии не исключили, что благодаря присутствию на территории Польши большого числа украинских переселенцев страну частично или полностью освободят от обязательств по приему новых мигрантов.

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский в комментарии агентству пояснил, что власти Польши отстоят свою позицию перед Брюсселем, имея на руках козырь в виде украинских мигрантов.

«У властей на руках цифры, с которыми они готовы защищать свою позицию, так что на какие-то уступки Брюссель пойдет, тем более что у Туска там хорошие позиции. Он понимает, как с ними договариваться», - пояснил собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что обострения в отношениях с Брюсселем польские власти не боятся, потому что избиратели полностью их поддерживают по вопросу отказа в приеме мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Власти Украины всяческими способами пытаются вернуть уехавших из страны мужчин после принятия нового закона о мобилизации. Так в расположенной в Варшаве дипмиссии подавшим заявления о смене загранпаспорта мужчинам вместе документа выдали справки о пересечении границы.

Мигранты Законы Евросоюз Польша Беженцы
20 мая 2024, 15:13
Два человека погибли в результате вооруженного нападения на школу в Китае
Global Look Press
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В понедельник, 20 мая, вооруженная ножом женщина напала на школу в городе Гуйси провинции Цзянси в Китае. Жертвами нападения стали два человека.

В Управлении общественной безопасности по региону уточнили, что также ножевые ранения получили по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщило издание ChinaNews.

Прибывшие на место полицейские задержали нападавшую, ей оказалась 45-летняя местная жительница. О мотивах женщины информации пока нет, правоохранители проводят расследование.

В Управлении не уточнили, есть ли среди пострадавших или погибших ученики учебного заведения. Раненых отправили больницу, угрозы их жизни нет.

Ранее в городе Жигулевске Самарской области завели уголовное дело против подростка, который напал на приятеля. МВД по региону сообщало, что 16-летний молодой человек поссорился с другом на прогулке, вытащил нож и ударил оппонента в предплечье.

Дети Школы Китай

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