18 сентября 2024, 07:40

Нетаньяху обвинили в санкционировании операции с пейджерами в Ливане

Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху лично санкционировал операцию против движения «Хезболла» с использованием взрывающихся пейджеров. Об этом сообщило издание Axios.

«Операция была одобрена ранее на этой неделе в ходе совещаний по вопросам безопасности», - отметили авторы материала.

По их данным, в совещаниях с премьером участвовали высокопоставленные члены кабмина и главы служб безопасности. Это произошло после того, специальный представитель Соединенных Штатов Амос Хохштейн посетил Израиль и предупредил Нетаньяху о последствиях эскалации в Ливане.

Телеканал Sky News Arabia сообщил, что израильская разведка перехватила пейджеры, предназначенные для «Хезболлы». Устройства оснастили взрывчаткой PETN и дистанционно нагрели аккумуляторы устройств. В результате произошла массовая детонация.

Разведка Израиль Биньямин Нетаньяху Ливан
18 сентября 2024, 07:51
Маск назвал способ спасти человечество от вымирания
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Чтобы выжить, человечеству придется освоить межзвездные перелеты. Об этом заявил основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X.

Он предупредил, что человечество в будущем может погибнут из-за расширения Солнца или падения астероида на Землю.

«Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и [это] уничтожит всю жизнь», - отметил предприниматель.

Человечество может пойти либо по пути «космической цивилизации», либо погибнуть, добавил он.

Ранее бизнесмен рассказал, что многоразовые ракеты-носители Starship смогут спасти человечество от вымирания. Он также высказал опасения из-за американской бюрократии. По его мнению, компания может закрыться из-за усиливающегося государственного регулирования. Если с бюрократией не бороться, все крупные американские проекты станут незаконными, заключил Маск.

SpaceX Илон Маск Космос
18 сентября 2024, 07:25
Взорвавшиеся в Ливане пейджеры произвели на Тайване
Global Look Press
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Израильская разведка перехватила предназначенные для ливанской «Хезболлы» пейджеры и оснастила их взрывчаткой PETN (пентаэритриттетранитрат). Сотрудники спецслужбы дистанционно нагрели аккумуляторы устройств, из-за чего произошла массовая детонация, сообщил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, пейджеры произвели на Тайване, но до отправки в Ливан к ним получили доступ агенты «Моссада».

По информации агентства Reuters , движение «Хезболла» заказало устройства у базирующейся на Тайване компании Gold Apollo за несколько месяцев до массовой детонации. Пейджеры ввезли в Ливан весной. Источник издания предположил, что в них поместили плату со взрывчаткой.

«Это очень трудно обнаружить любыми способами, даже с помощью любого устройства или сканнера», - рассказал собеседник агентства.

По его мнению, взрывы произошли после рассылки специального кодового сообщения.

Источник в ливанских службах безопасности заявил Al Jazeera, что пейджеры содержали примерно 20 граммов взрывчатки. Из-за взрыва устройств пострадали до четырех тысяч человек , 11 жителей Ливана погибли.

Израиль Тайвань Ливан
18 сентября 2024, 02:25
Стало известно, как США отреагировали на увеличение численности ВС РФ
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США внимательно следят за решением президента Владимира Путина о расширении численности ВС РФ. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в беседе с журналистами, трансляцию вело Associated Press.

«Мы, несомненно, вынуждены серьезно относиться к этим заявлениям», - сказал Райдер.

Он назвал важным такой шаг со стороны России.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому число ВС РФ увеличат до 2 389 130 человек, включая 1 500 000 военных. До этого общая численность войск составляла 2 209 130 человек, 1 320 000 из которых были военнослужащими.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник объяснил увеличение штатной численности ВС РФ растущими вызовами , с которыми Россия сталкивается в последнее время. Он отметил, что новый указ необходим для создания армии, исходя из опыта СВО.

США Пентагон Военные Россия Владимир Путин Армия
17 сентября 2024, 22:36
Появились две версии, почему взорвались пейджеры в Ливане
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Пейджеры, которые взорвались у сотен членов «Хезболлы», были из новой партии, которая недавно поступила в группировку. Об этом сообщил источник The Wall Street Journal.

Собеседник рассказал журналистам, что вредоносная программа могла нагреть устройство, что спровоцировало взрыв. Некоторые владельцы пейджеров почувствовали, что аппарат нагревается, поэтому предварительно от них избавились.

Днем 17 сентября в Ливане погибли девять человек и более 2700 пострадали от взрывов пейджеров. Очевидцы рассказали Daily Mail , что у людей шел дым из карманов, а также раздавались звуки, похожие на выстрелы и фейерверки.

Как выяснил Telegram-канал Shot , устройства могли взорваться из-за разосланного на них сообщения. В Ливане использовали пейджеры Gold AP-900, которые программируют с помощью пароля.

«Хезболла» обвинила Израиль в случившемся. Ливанское движение пригрозило «возмездием» за произошедшее.

Израиль Взрывы Ливан

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