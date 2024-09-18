Нетаньяху обвинили в санкционировании операции с пейджерами в Ливане

Чтобы выжить, человечеству придется освоить межзвездные перелеты. Об этом заявил основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в соцсети X.

Он предупредил, что человечество в будущем может погибнут из-за расширения Солнца или падения астероида на Землю.

«Не сегодня-завтра большая комета столкнется с Землей и уничтожит почти всю жизнь, как это уже неоднократно случалось. Рано или поздно Солнце расширится настолько, что вскипятит океаны и [это] уничтожит всю жизнь», - отметил предприниматель.

Человечество может пойти либо по пути «космической цивилизации», либо погибнуть, добавил он.

Ранее бизнесмен рассказал, что многоразовые ракеты-носители Starship смогут спасти человечество от вымирания. Он также высказал опасения из-за американской бюрократии. По его мнению, компания может закрыться из-за усиливающегося государственного регулирования. Если с бюрократией не бороться, все крупные американские проекты станут незаконными, заключил Маск.