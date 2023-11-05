05 ноября 2023, 18:15

Нетаньяху назвал условие прекращения огня в секторе Газа

Unsplash
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Израиль не прекратит бои в секторе Газе, пока боевики ХАМАС не освободят заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с военными на одной из баз ВВС, сообщило издание i24.

«Я хочу, чтобы вы знали об одной вещи, которую мы не сделаем: не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдет из лексикона», - отметил он.

По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ продолжит атаковать радикальное палестинское движение до полной победы в войне. Премьер-министр добавил, что у Израиля нет иного выбора, кроме как участвовать в конфликте в секторе Газа.

Ранее ХАМАС предложил израильскому руководству обменять всех заложников на палестинских заключенных из центров содержания. По словам представителя палестинцев Гази Хамада, движение готово к «полному компромиссу».

Блогер «Голос Мордора» считает, что Израиль собирается уничтожить сектор Газа. По его мнению, правительство еврейского государства потеряло поддержку мировой общественности, решившись пойти на истребление мирного населения анклава.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
05 ноября 2023, 19:35
«Сигнал о помощи». Залужный обратился к США из-за бездействия Зеленского
РИА «Новости»
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Статья главкома ВСУ Валерия Залужного для журнала The Economist — сигнал о помощи. Военный обратился к Соединенным Штатам из-за бездействия Владимира Зеленского, заявил украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».

«Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме. <…> Это сигнал о помощи от военных, который должен призвать западных партнеров найти рычаги давления на военно-политическое руководство Украины», - подчеркнул Кривонос.

Он заявил, что украинские власти заморозили работу многих предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом.

Однако бывший американский разведчик Скотт Риттер уверен, что Украине не следует слишком надеяться на помощь от США. Он заявил, что Штатам на самом деле плевать на Украину , при любом удобном случае страна сбросит этот балласт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной , потому что за нее платит другое государство. Решения тоже принимает не само украинское руководство.

США Украина
05 ноября 2023, 19:26
Белый дом счел сокращение поддержки палестинской администрации нецелесообразным
pxhere.com
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Власти Соединенных Штатов не видят основания для сокращения финансовой помощи палестинской администрации. Такое заявление в интервью телеканалу CBS сделал заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

Он указал, что администрация Палестины во многих случаях сотрудничает с израильскими службами безопасности.

«Они пытаются держать под контролем ситуацию на Западном берегу», - подчеркнул Файнер.

В рамках этих усилий палестинская администрация должна получать поддержку, подчеркнул высокопоставленный американский чиновник.

Минобороны Ирана ранее предупредило США о «серьезном ударе» , если те не прекратят войну в секторе Газа. Глава ведомства Мохаммад Реза Аштиани призвал американские власти немедленно прекратить огонь в палестинском анклаве.

Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС утром 7 октября, в результате чего произошло обострение конфликта между сторонами. ЦАХАЛ в ответ объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи», а позже сообщил о полной блокаде сектор Газа.

США Конфликт Израиля и Палестины Палестина
05 ноября 2023, 19:01
«Буду жить в своей стране». Павел Буре объяснил отказ от американского паспорта
Unsplash
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Хоккеист, призер олимпиад в составе сборной России Павел Буре признался, что решил отказаться от американского гражданства, потому что не хотел разрываться между двумя странами. Он сдал паспорт США и вернулся на Родину, сообщил «Матч ТВ».

«Принял решение, что буду жить в своей стране. Северная Америка была местом работы. И когда эта работа подошла к концу, я сдал паспорт», - отметил спортсмен.

Бывший нападающий клуба НХЛ также отметил, что ему больше нравится жить в России, а не в США. Он перестал быть американским гражданином в 2016 году, а свою спортивную карьеру завершил в 2003 году.

В НХЛ хоккеист выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду Пантерз». В 1990 году Буре выиграл чемпионат мира, а в 1998 стал серебряным призером Олимпийских игр.

Ранее Международная федерация хоккея сообщила, что сборная России проведет матч с США в том случае, если РФ допустят до Олимпийских игр в 2026 году. С российской и американской командами будут состязаться победители квалификационных раундов.

США Спортсмены Хоккей Россия
05 ноября 2023, 18:57
Полицейские через балкон пробрались в квартиру задержанного в аэропорту Гамбурга
Pxhere
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире мужчины, который устроил переполох в гамбурском аэропорту. Как написала газета Hamburger Morgenpost, полицейские пробрались в квартиру через балкон.

Правоохранителям помогали пожарные. Полицейские предполагали, что в доме могут быть мини-ловушки, но опасения не подтвердились. Специалисты собрали улики.

«Поскольку переговоры с ним (задержанным - прим. ред.) изначально зашли в тупик, полиция надеялась найти следы в квартире, которая находится на третьем этаже многоэтажки», - сообщило СМИ.

Аэропорт Гамбурга вечером закрыли из-за захвата заложников. Вооруженный мужчина прорвался на территорию аэропорта на автомобиле с четырехлетней дочерью. Он стрелял и бросал бутылки с зажигательной смесью. Злоумышленник потребовал организовать ему перелет в Турцию.

Спустя 18 часов девочку удалось освободить, а мужчину задержали. Ребенок не пострадал. Из-за происшествия отложили почти 30 рейсов. Некоторые пассажиры оставались на борту все это время.

В начале октября работу аэропорта Гамбурга приостановили из-за вероятного теракта на борту самолета, прибывшего из Ирана. После того как самолет приземлился, правоохранители начали его обыскивать. На борту находились 198 пассажиров.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире мужчины, который устроил переполох в гамбурском аэропорту. Как написала газета Hamburger Morgenpost , полицейские пробрались в квартиру через балкон.

Самолеты

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