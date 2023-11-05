Нетаньяху назвал условие прекращения огня в секторе Газа
Израиль не прекратит бои в секторе Газе, пока боевики ХАМАС не освободят заложников. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с военными на одной из баз ВВС, сообщило издание i24.
«Я хочу, чтобы вы знали об одной вещи, которую мы не сделаем: не будет прекращения огня без возвращения заложников, пусть это вообще уйдет из лексикона», - отметил он.
По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ продолжит атаковать радикальное палестинское движение до полной победы в войне. Премьер-министр добавил, что у Израиля нет иного выбора, кроме как участвовать в конфликте в секторе Газа.
Ранее ХАМАС предложил израильскому руководству обменять всех заложников на палестинских заключенных из центров содержания. По словам представителя палестинцев Гази Хамада, движение готово к «полному компромиссу».
Блогер «Голос Мордора» считает, что Израиль собирается уничтожить сектор Газа. По его мнению, правительство еврейского государства потеряло поддержку мировой общественности, решившись пойти на истребление мирного населения анклава.