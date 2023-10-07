Нетаньяху назвал целью Израиля зачистку страны от террористов

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Он сообщил, что дал главам оборонных ведомств указание зачистить пострадавшие городские районы от террористов.

«Это происходит прямо сейчас», - отметил Нетаньяху.

По его словам, Израиль находится в состоянии войны. Премьер указал на необходимость восстановить безопасность и спокойствие в стране и добавил, что противники заплатят за нападение высокую цену.

Нетаньяху Израиля также обратился к жителем государства и попросил их объединиться ради «победы в войне».

Ранее военные из сектора Газа ракетами атаковали территорию Израиля. Руководство страны в ответ объявило о начале контртеррористической операции «Железные мечи».